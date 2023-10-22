İsrail-Hamas çatışmalarının 16. günü: İsrail: Gazze'ye yönelik saldırıları artıracağız
İsrail-Hamas çatışmaları 16. gününde devam ederken İsrail, saldırılarını artıracağını açıkladı. Dün akşam saatlerinde İsrail mültecini kampını vurdu, pazar yerinde çıkan yangında çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Diğer yandan İsrailli muhalif bir hareket, Başbakan Netanyahu'yu sorumluluktan kaçmak için delilleri ve belgeleri yok etmekle suçladı. Çatışmaların 16. gününde yaşananlar...
7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları sürüyor. İsrail ordusu dün akşam saatlerinde Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bulunan çarşıyı bombaladı, saldırıda en az 13 kişi hayatını kaybetti.
İsrail'in kara operasyonu hazırlıkları sürerken çatışmaların 16. gününde yaşananlar...
NETANYAHU DELİLLERİ YOK ETMEKLE SUÇLANDI
İsrailli muhalif bir hareket, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı operasyonuyla ilgili sorumluluktan kaçmak için delilleri ve belgeleri yok etmekle suçladı.
Netanyahu karşıtı gösterilerde aktif olan Sivil Demokrasi Hareketi, İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara'ya bir mektup gönderdi.
Hareketin Facebook sayfasından yayımlanan mektupta, Aksa Tufanı "tam bir istihbarat ve operasyonel sürpriz" olarak nitelendirildi.
Mektupta, "Kara Cumartesi günü (7 Ekim) tüm İsrail vatandaşlarını etkileyen güçlü şokun, Netanyahu'nun sorumluluktan kaçmasına engel olmadığı" ifade edildi.
"Netanyahu'nun, gelecekte oluşturulacak bir soruşturma komitesinin çalışmasını zorlaştırmak amacıyla delilleri silmeye, belgeleri yakmaya, kayıtları yasaklamaya ve çeşitli önlemler almaya başladığı" dile getirildi.
26 CAMİ TAMAMEN YIKILDI
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 26 camiyi tamamen yıktı.
Gazze'deki Vakıflar Bakanlığı, İsrail'in camileri hedef alan saldırılarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.
Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 26 caminin tamamen yıkıldığı belirtildi.
İsrail saldırılarında onlarca caminin de kısmen yıkıldığı ya da ağır hasar aldığı kaydedildi.
CAN KAYBI ARTIYOR
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 1756'sı çocuk 4 bin 385 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in saldırılarında Gazze'de 248 kişinin daha hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin de yaralandığı belirtildi. Buna göre, 7 Ekim'den bu yana aralıksız süren yoğun bombardımanın 15'inci gününde Gazze'deki toplam can kaybı 1756'sı çocuk, 967'si kadın olmak üzere 4 bin 385'e, yaralı sayısı da 13 bin 561'e yükseldi.
700 BİN KİŞİ GÜNEYE GİTTİ
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*Haberin görselleri AA ve Associated Press tarafından servis edilmiştir.