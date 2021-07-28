İHA

Sivas kent merkezine 23 kilometre uzaklıkta bulunan Eğribucak kayalıkları şekilleri ve rengi ile araştırmacıların ve turistlerin ilgisini çekiyor.

İHA'nın haberine göre Dünyadaki Mars' olarak da adlandırılan kayalıklar Sivas’a gelen vatandaşların uğrak yerlerinden biri haline geldi.

Doğaseverlerin de vazgeçilmez bölgelerinden olan kayalıklar güzelliğiyle adeta büyülüyor.

Mars’ı andıran yüzeyi ve renk tonuyla eşsiz bir görünüme sahip olan Eğribucak kayalıkları turizme kazandırılmayı bekliyor.

Sivas Doğa Sporları Kulübü (SADAK) üyeleri de bu kayalıklara gelerek yürüyüşler gerçekleştirip kamp yapıyor. Eğribucak kayalıklarına gelen vatandaşlar büyüleyici güzelliği ölümsüzleştirmeden de gitmiyor.

“BURASI ÇOK ENTERESAN”

SADAK Başkan Yardımcısı Zeki Söylemez, Eğribucak kayalıklarının harika bir yer olduğunu ve sık sık geldiklerini söyleyerek, “Sivas’a 23 kilometre uzaklıktaki Eğribucak köyünün yakınlarında, yeni ismiyle ‘Dünyadaki Mars’ denen bölgeye geldik. Burası çok enteresan; kanyonları var, farklı farklı kaya yapısı var. Yerdeki erimiş, ufalanmış kısımlara dikkat ederseniz kuvars kumunu görebilirsiniz. Kayalar sıkışma kaya, etraftan karanın bastırmasıyla yavaş yavaş yükseliyor ama yavaş yavaş da ufalanıyor. Kapadokya'daki gibi şekiller almaya başlıyor. 3 renk kaya türü var beyaz, kırmızı ve yeşil. Bu renkler yağmurlu havalarda daha çok belli oluyor. Muhteşem bir doğa yürüyüş alanı, yürüyüş parkuru. Kimileri yürüyüşe geliyor kimileri de düğün fotoğrafı çektirmeye geliyor. Kamp alanları mevcut, sürekli gelip doğa yürüyüşleri yapıyoruz. Harika bir yer” dedi.

“TURİZME KAZANDIRMAK İSTİYORUZ”

Söylemez, bu bölgeyi turizme kazandırmak için sürekli faaliyetler düzenlediklerini belirterek, “Bu kaya yapısı Nevşehir’de ve Sivas’ımızda var. Bizim amaçlarımızdan bir tanesi de bu bölgeyi, doğa turizmine kazandırmak... Sürekli buralarda faaliyet düzenliyoruz. Ayrıca toplu kamplar yapmayı da düşünüyoruz, çünkü gece kamplarında gökyüzü fotoğrafları gayet güzel olur diye düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Mersin’den Sivas’a geldiklerini söyleyen Sıla Çavdar, “Arkadaşımın yanına gezmeye gelmiştik burayı da internette çok fazla görüyorduk. Dünyanın Mars'ı olarak biliniyor sanırım. Burayı da gelmişken gezip görmek istedik. Mersin’den geldik ve çok beğendik fotoğraf çekildik” dedi.

Emine Akar ise, “Mersin’den Sivas’a arkadaşımızın yanına gelmiştik internette de çok duyuyorduk. Hem gezip görmek hem de fotoğraf çektirmek istedik” dedi.