Dünyadaki 8 pembe gölden biri: Kalpli Göl'ün su seviyesi sıcaklık nedeniyle azaldı

"OLAĞANÜSTÜ BİR DURUM DEĞİL"

Kalpli Göl'ün mevsim sıcaklıklarına göre rengini korumaya devam ettiğini söyleyen ÇOMÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Tülay Bican Süerdem, "Pembe rengini veren de bir pigment maddesi üreten 'Dunaliella salina' adını verdiğimiz bir fitoplanktondan kaynaklı. Küresel iklim değişikliğinin de etkilediği sıcaklık artışları göldeki renk değişimini ve süresini etkileyebiliyor. Dolayısıyla özellikle bu yaz hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin çok üzerinde seyretmesinden dolayı tabii ki su çekilmesi ve buharlaşmaya bağlı olarak da etrafında çok fazla tuz kristallerinin gözlemlenmesi mümkün olabilmekte. Zaman zaman biz de yaptığımız örneklemelerde bu durumla karşı karşıya gelmiştik. Çok olağanüstü bir durum değil. Gölün sağ tarafında Kalpli Göl'den ayrılmış çok küçük bir su birikintisi var. Su yoğunluğu olarak daha küçük bir su parçası olduğundan buharlaşmaya yine sıcaklığın çok yüksek olmasına bağlı olarak o küçük gölün kuruması da söz konusu olabilir. Bu da çok ekstrem bir durum değil ve beklenen öngörülebilen bir durum" diye konuştu.