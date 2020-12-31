35 yaşındaki LeBron James, NBA tarihinde üç farklı takımla (Los Angeles Lakers, Cleveland Cavaliers ve Miami Heat) şampiyonluğa ulaşarak final serisinin en değerli oyuncusu seçilen ilk oyuncu da oldu. Lakers, 10 yıl aranın ardından 17. şampiyonluğuna ulaştı ve Boston Celtics'in elinde tuttuğu "NBA'in en başarılı takımı" unvanına ortak oldu.