DÖRDÜNCÜSÜ İSTANBUL'A AÇILIYOR

Türkiye'nin aynı zamanda ilk lisanslı Harry Potter partneri olan ve dört yıldır da hem üretici hem de perakendeci olarak Warner Bros. Discovery ailesi ile çalışan "Sihirli Dükkan" Mall of İstanbul'da 16 Aralık'ta "Wizarding World by Sihirli Dükkan" adlı mağazanın açılışını yapacak.