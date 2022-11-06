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Dünyada gündem Mauro Icardi: Wanda Nara'ya gönderme

Dünyada gündem Mauro Icardi

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbiyi İtalyan basını da yakından takip etti. Derbi oynandığı esnada Icardi ile Wanda Nara arasındaki tesadüf dikkatlerden kaçmadı

Giriş: 06.11.2022 - 13:59 | Güncelleme: ABONE OL

  • Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki derbide konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini atan Mauro Icardi, Süper Lig'de bu sezon gol sayısını üçe çıkardı. Arjantinli futbolcu, Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kalınan maçta da bir kez ağları havalandırmıştı. Bu arada Icardi, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de Beşiktaş'a gol atan ilk Arjantinli oyuncu olarak kayıtlara geçti.

  • Icardi'nin performansı Avrupa basınının da dikkatini çekti. La Gazzetta dello Sport, Arjantinli golcünün daha önce Milano ve Genoa derbilerindeki performansını hatırlatarak, "İstanbul derbisini Mauro Icardi çözdü. Maurito liderliğindeki sarı-kırmızlılar rakibini geride bıraktı" ifadelerini kullandı.

  • Bir diğer İtalyan gazetesi Corriere dello Sport da Wanda Nara ile Icardi arasındaki bir tesadüfü gündeme getirdi. 

  • Icardi ile ayrılma kararı alan Wanda Nara'nın, Arjantinli golcü Nef Stadyumu'nda şov yaparken aynı saatlerde 'Yıldızlarla Dans Et' programında yer almasına da gönderme yapıldı. 

  • Corriere dello Sport'un "Wanda Nara dans ederken, Icardi Türkiye'de elinden gelenin en iyisini yapıyor" başlığıyla yayınladığı haberde şu ifadelere yer verildi; Wanda Nara ve Mauro Icardi'nin akşam saatlerinde farklı alanlarda şovları vardı. Rai Uno'nun konuğu Wanda Nara, 'Yıldızlarla Dans Et' programında sahne alırken, PSG ve Inter'in eski golcüsü Galatasaray'ı Boğaziçi derbisinde başarıya götürdü.

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