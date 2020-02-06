Dünyada bir ilk; 'Radyatro'

Tiyatro Ak, dünyada bir ilk olan 'Radyatro' ile seyirciye farklı bir tiyatro deneyimi yaşatıyor

Tiyatro Ak'la Kara dünyada bir ilk olan oyun 'Radyatro' ile seyirciye keyif dolu anlar yaşatıyor. Jules Verne'nin '80 Günde Dünya Gezisi'yle yola çıkan oyun, bir radyo tiyatrosunun sahnelenişini anlatıyor. Dünyada bir ilki gerçekleştiren oyunda ütü, balon, ızgara teli, kibrit kutusu gibi nesnelerden hiç bilinmeyen sesleri çıkarıp seyirciye çeşitli efekt sesleri sunuyor.

Radyatro, 5 oyuncu 40 Karakter ve 60 efekt malzemesiyle gerçekleşecek oyunla seyirciye ister gözleri kapatıp dinleme isterse de sahnedekileri şaşkınlıkla izleme fırsatı yaratıyor. Oyun, Pelin Turancı, Savaş Özdural, Özdemir Çiftçioğlu, Fatih Gülnar ve Fatih Özacun tarafından sahneleniyor.

RADYATRO

Uyarlayan: Savaş Özdural

Süpervizor: Ali Gökmen Altuğ

Reji Asistanı: Ümit İlban

Oyun Asistanı: Melda Demirtaş

Müzik: Fatih Özacun

Efekt Danışmanı: Ali Ören