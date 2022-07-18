Dünyaca ünlü markaya dava: Beyin hasarına yol açabiliyor

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Perşembe günü California, Oakland federal mahkemesinde açılan bir davada Jenile Thames, Skittles'ın üreticisini katkı maddesi olarak titanyum dioksit (TiO2) kullandığını iddia etti. Thames, bu maddenin beyin hasarına yol açabileceğini ifade etti.

Davayı açan kişi, güvenli olmadığına karar verilmesinin ardından gelecek ay Avrupa Birliği'nde titanyum dioksitinin yasaklanacağını da vurguladı.

Üretici Mars yetkilileri davayla ilgili, "Devam eden dava hakkında yorum yapamıyoruz. Ancak kullanılan maddenin oranı FDA (ABD Gıda ve İlaç İdaresi) düzenlemelerine uygun" yorumunda bulundu.

Görsel: Associated Press

KINDER'DE DE SALMONELLA TESPİT EDİLMİŞTİ

Kinder çikolata ürünlerinden yiyen, çoğunluğu çocuk birçok kişiye salmonella bakterisinin bulaşması üzerine, Ferrero'nun Arlon'daki fabrikası 8 Nisan'da FASFC tarafından mühürlenmişti.

FASFC, ruhsatını iptal ettiği Ferrero'nun Belçika'daki fabrikasında üretilen tüm çikolata ürünlerinin toplatılmasına karar vermişti. Yapılan incelemeler sonucu, salmonella bakterisinin ilk kez 15 Aralık 2021'de, fabrikada çikolata ürünleri içeren bir tank filtresinde saptandığı ortaya çıkmıştı.

13 farklı ülkede yüzlerce kişinin hastalanması üzerine mühürlenen Belçika Arlon'daki Ferrero fabrikası hakkında koşullu izinle yeniden açılma kararı verilmişti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.