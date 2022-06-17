Salmonella bakterisi: Belçika'da Kinder çikolatalarını üreten Ferrero fabrikasına şartlı izin
Kinder çikolata ürünlerinde ortaya çıkan salmonella bakterisi nedeniyle 13 farklı ülkede yüzlerce kişinin hastalanması üzerine mühürlenen Belçika Arlon'daki Ferrero fabrikası, koşullu izinle yeniden açılacak.
Kinder çikolata ürünlerinde ortaya çıkan salmonella bakterisi nedeniyle 13 farklı ülkede yüzlerce kişinin hastalanması üzerine mühürlenen Belçika Arlon'daki Ferrero fabrikası, koşullu izinle yeniden açılacak.
Belçika Federal Gıda Güvenliği Ajansı (FASFC), Ferrero fabrikasının yeniden açılması için üç aylık şartlı ruhsat verildiğini açıkladı.
Ajansa göre, bu süre boyunca fabrikadaki tüm ham madde ve üretilen ürünler piyasaya sürülmeden önce gıda güvenliği kurumu uzmanları tarafından incelenecek. Yapılan analizler sonunda, gerekli koşullara uygun sonuçlar gösteren ürünlerin piyasaya sürülmesine izin verilecek.
Ajans bu kararın, Ferrero'nun dahili işleyişi ve tesisin altyapısı üzerinde birkaç hafta süren kapsamlı incelemeden sonra alındığını bildiridi.
FASFC'ye göre, İtalya merkezli şirket, şu anda gıda güvenliği düzenlemeleri ve yönetmeliklerine uygun bir şekilde çalışmak için gerekli garantileri sundu.
Bunun üzerine, tüm dahili işleyişin üç ay boyunca kontrol edilmesi koşuluyla, fabrikaya geçici ruhsat verildi.
Kinder çikolata ürünlerinden yiyen, çoğunluğu çocuk birçok kişiye salmonella bakterisinin bulaşması üzerine, Ferrero'nun Arlon'daki fabrikası 8 Nisan'da FASFC tarafından mühürlenmişti.
FASFC, ruhsatını iptal ettiği Ferrero'nun Belçika'daki fabrikasında üretilen tüm çikolata ürünlerinin toplatılmasına karar vermişti.
Yapılan incelemeler sonucu, salmonella bakterisinin ilk kez 15 Aralık 2021'de, fabrikada çikolata ürünleri içeren bir tank filtresinde saptandığı ortaya çıktı.
Ferrero yetkililerinin, bu bilgiyi Belçika makamlarından sakladığı belirlendi.
Belçika Savcılığı da, salmonella bakterisi vakaları nedeniyle, Ferrero hakkında adli soruşturma başlattı.
İlk olarak Şubat ayında İngiltere'de ortaya çıkan Salmonella bakterisi şikayetleri, kısa sürede, değişik ülkelerde de görülmeye başladı.
Avrupa, Kanada ve ABD'de Kinder çikolata ürünleri aracılığıyla çoğunluğu çocuk en az 423 kişiye salmonella bakterisi bulaştı.
Salmonella bakterisi bulaşan kişilerin yüzde 40'ı hastanede tedavi görmek zorunda kaldı.
"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."
Salmonella bakterisi: Belçika'da Kinder çikolatalarını üreten Ferrero fabrikasına şartlı izin/salmonella-bakterisi-belcika-da-kinder-cikolatalarini-ureten-ferrero-fabrikasina-sartli-izin-3470575
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!