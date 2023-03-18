2. JOHN HARVEY KELLOG

Bugün tüketilen Kellog mısır gevreğinin mucidi olan John Harvey Kellog, göre insanın kendi eşi ile cinsel anlamda beraber olması ahlaksızcaydı. John Harvey Kellog, cinselliğin kişiyi fiziksel ve duygusal olarak yaraladığına inanıyordu.

Bu nedenle kendi evliliğin de de çocuk sahibi olmadı. Görev yaptığı sağlık evinde dondurucu suya batırılan şok tedavisi uygulanan hastalar yüzünden de günaha girdiğini düşünüyordu.