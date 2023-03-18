5. GEORGES GİLLES DE LA TOURETTE
Georges Gilles, 1884'te bakımı altında bulunan dokuz hastada gerçekleştirdiği fiziksel yöntemlerle kendi adını verdiği bir sendromu keşfetmiştir. Son derece önemli bir keşfe imza atan Georges Gilles adını duyurmayı başarsa da hastaları durumdan memnun değildi.
1893'te tedavi ettiği kadın hasta, Georfe Gilles'i başıdan vurdu. Saldırıyı gerçekleştiren kadın, Georges Gilles tarafından hipnoz edildiğini ve kontrolden çıktığını savundu.
Fransız Georges Gilles saldırıdan kurtuldu ve 1904 yılında 46 yaşında İsviçre'nin Lozan kentinde psikiyatri hastanesinde yaşamını yitirdi.