Dünyaca ünlü bir gösteri İstanbul'u geliyor

Yeni kuşağın benzersiz fiziksel diliyle yeniden hayat bulan Triptych, 20-21 Ocak akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde seyircisini melankolik bir geleceğe doğru çağırıyor. Dans ile tiyatro arasındaki sınırları kaldıran Triptych’de, Gabriela Carrizo ilk bölüm olan The Missing Door'u yönetirken, Franck Chartier sonraki iki bölüm olan The Lost Room ve The Hidden Floor'u yönetiyor. Nederlands Dans Tiyatrosu için yaratılan bu üç parça Peeping Tom’un kendi repertuvarı için yeniden kurgulanarak tek bir bütün halinde sahneye taşınıyor.

Bir okyanus gemisinin kamaralarında ve koridorlarında başlayan üçleme, kendi kurgularını canlandıran karakterlerin illüzyonları, ütopyaları, kayıp aşkları etrafında dönüyor. Karanlık bir sahnede kayıp kapılar, gizli odalar ve gizli katlarla örülü bir labirentte karakterler kendi hatıralarını yeniden yaşıyor, bozup yeniden kuruyor ya da tamamen yeni hatıralar yaratıyorlar. Melankolik bir nostalji ile geleceğe uzanan bu içsel arayış sahnede imgelerle büyürkenyalnız bir adamın gözyaşlarından doğan “lacrimosa” havuzu dev bir okyanusa dönüşüyor ve sonunda gemi bu denizde batarken, umutla başlayan yolculuk distopyanın karanlığına doğru savruluyor.

Gösterinin biletleri passo.com.tr üzerinden satışa çıktı.