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        Haberler Sağlık Dünyaca ünlü bilim insanı Canan Dağdeviren beyin kanaması geçirdi | Sağlık Haberleri

        Dünyaca ünlü bilim insanı Canan Dağdeviren beyin kanaması geçirdi

        Dünyaca ünlü bilim insanı Canan Dağdeviren, sosyal medya hesabından beyin kanaması geçirdiğini, ölümden döndüğünü açıkladı. Yaşadıklarını sosyal medya hesabında paylaşan Dağdeviren halen hastanede olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 23.06.2025 - 19:41 Güncelleme: 23.06.2025 - 19:41
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        Bilim insanı Canan Dağdeviren beyin kanaması geçirdi
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        Prof. Dr. Canan Dağdeviren beyin kanaması geçirdiğini açıkladı. Tedavisinin halen sürdüğünü, kritik süreci ise atlattığını söyleyen Dağdeviren; hayata tutunduğu gün olan 9 Haziran tarihi için "O gün yeniden doğdum" dedi.

        Dağdeviren yaşadıklarını bir mucize olarak tanımladı.

        Geçirdiği rahatsızlığın boyutuna doktorların dahi şaşırdığını ifade eden Dağdeviren, "Makale yazıp bu görülmemiş olayı literatüre kazandıracağız." dediklerini söyledi.

        Dağdeviren, 12 günlük yoğun bakım sürecinde 964 ilaç kullandığını anlattı.

        İLHAM VEREN 100 KADIN LİSTESİNE GİRMİŞTİ

        Canan Dağdeviren, 2023 yılında İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin ilham veren 100 kadın listesine girmişti.

        En çok dikkat çeken projelerinden biri kanseri teşhis eden elektronik sütyen. Bu sütyen Jeff Bezos'un sahibi olduğu şirketle uzaya çıkan ve tamamı kadınlardan uluşan ekip tarafından da kullanıldı.

        Kendi enerjisiyle çalışan kalp pili, mide hastalıklarını belirleyebilmek için sindirilebilir sensör, beyin çipleri Dağdeviren'in üzerinde çalıştığı proje ve icatları arasında.

        Canan Dağdeviren tamamen iyileştikten sonra rahatsızlık sürecinde yaşadıklarını kitaplaştırmayı planlıyor.

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