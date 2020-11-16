AA

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, İstanbul Finans Merkezi'ni 2022'nin ikinci yarısında tamamlayacaklarını belirterek, "(İstanbul Finans Merkezi) Mümkün olduğunca bankacılık dışı kesimle de doldurmak istiyoruz. Özellikle sermaye piyasalarında faaliyet gösteren bütün şirketleri ve kurumları 2022'nin ikinci yarısından itibaren İstanbul Finans Merkezi'ne bekliyoruz." dedi.

Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü (IOSCO) tarafından organize edilen ve bu yıl dördüncüsü 16-21 Kasım'da gerçekleşecek Dünya Yatırımcı Haftası, Borsa İstanbul'daki gong töreniyle başladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK),Borsa İstanbul ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) iş birliğiyle düzenlenen Dünya Yatırımcı Haftası'nın açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Aşan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ofise verdiği ilk talimatlardan birinin "bankacılık dışı kesimin payının büyütülmesi ve artırılması" olduğunu söyledi.

Erdoğan'ın bu konuda çok kararlı olduğunu ve bunun için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını ifade eden Aşan, bankacılık dışı kesimden katılım finansı da kastettiklerini, o alanda da çalışmalarına hız verdiklerini anlattı.

Aşan, katılım finanstan sadece katılım bankacılığını anlamadıklarını belirterek, "Çok daha geniş bir çerçevede bakıyoruz. Bununla ilgili yeni gelişmeleri ve düzenlemeleri de zamanla sizlerle paylaşacağız." dedi.

İstanbul Finans Merkezi'nin, Borsa İstanbul'un diğer bölge borsalarıyla ilişkilerini geliştirmesinde önemli bir imkan sunacağını aktaran Aşan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2022'nin ikinci yarısında orayı tamamlıyor olacağız. Oranın bir bankalar merkezi olması hiç içimizden geçen bir şey değil. Mümkün olduğunca orayı bankacılık dışı kesimle de doldurmak istiyoruz. Şu çağrıyı her zaman yapıyorum; özellikle sermaye piyasalarında faaliyet gösteren bütün şirketleri ve kurumları 2022'nin ikinci yarısından itibaren İstanbul Finans Merkezi'ne bekliyoruz."

"BORSAMIZDA YENİ YATIRIMCI SAYISI PANDEMİYE RAĞMEN ARTIYOR"

Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan da hafta boyunca, piyasanın uzmanları ve yöneticileri tarafından finans dünyası, sermaye piyasası ve yatırım araçlarıyla ilgili çok kıymetli bilgilerin paylaşılacağını, özellikle bireysel yatırımcılar ve gençlerin dikkat etmesi gereken hususların anlatılacağını bildirdi.

Arıcan, "Bu yıl pandemi nedeniyle ekonomik daralmalar görülse de borsamızda yeni yatırımcı sayımızın artması bizi son derece memnun etmiş, başta pay piyasası işlem hacmi olarak rekorlara imza atmış bulunuyoruz. Bu durum, sermaye piyasalarının gelişimi ve derinleşmesi açısından çok büyük önem arz ediyor." diye konuştu.

Yatırımcıların birikimlerini hangi alanda değerlendireceği konusundaki bilgi paylaşımlarının hafta içerisinde sunulacağını aktaran Arıcan, finansal okuryazarlık, risk-getiri gibi konularda da bilgilerin verilmeye çalışılacağını bildirdi.

Arıcan, ekonomide istikrarın sağlanmasının güçlü bir sermaye piyasalarının varlığıyla olduğunu belirterek, "Bu çerçevede Borsa İstanbul olarak ihraççıları ve yatırımcıları buluşturmaya devam ederek tasarruf sahiplerinin değerlendirmelerini yapabilmesi için de elverişli bir ortam sunmaya çalışıyoruz." dedi.

"6 GÜNDE 100'DEN FAZLA UZMAN BİLGİLENDİRİCİ KONUŞMALAR YAPACAK"

TSPB Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan ise IOSCO tarafından 87 ülkede kutlanan Yatırımcı Haftası'nı Türkiye'de pandemi koşulları nedeniyle hibrit bir anlayışla etkin bir şekilde kutlayacaklarını, fiziki ortamda gerçekleşen gong töreninin ardından etkinliklere hafta boyunca online olarak devam edeceklerini söyledi.

Eraslan, hisse senedi ve altın yatırımından halka arzlara, sürdürülebilirlik fonlarının Türkiye'ye çekilmesinden sermaye piyasası araçlarında vergilendirmeye, aile şirketlerinde kurumsal yönetimden sermaye piyasasında staja kadar birbirinden ilginç 27 farklı konu hakkında 6 günde 100'den fazla konuşmacı ile yatırımcılara, reel sektör şirketlerine, üniversite öğrencilerine yönelik bilgilendirici paneller gerçekleştireceklerini anlattı.

Panellerde Türkiye'nin önde gelen yatırım uzmanları, sektör temsilcileri ve akademisyenlerinin bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaşacağını aktaran Eraslan, panellere katılanlara "katılım belgesi" verileceğini bildirdi.

"YATIRIMLARIN SERMAYE PİYASALARINA İLGİSİNİN ARTMASI TÜRKİYE İÇİN FIRSAT"

Tevfik Eraslan, sermaye piyasalarına yönelik yatırımcı ilgisinin çok önemli oranda arttığını, pay ve fon piyasalarında yatırımcı sayıları anlamında tarihi rekor büyümeler yaşadıklarını ifade etti.

Özellikle hisse senedi yatırımcı sayılarında tarihi rekorların söz konusu olduğunu belirten Eraslan, şunları kaydetti:

"2018 yılı ortalamasında 324 bin olan hisse senedi piyasasında ayda en az bir kez işlem yapan yerli yatırımcı sayısı, eylülde 1,1 milyon kişiye ulaştı. Bakiyeli yatırımcı sayısı özelinde baktığımızda ise uzun yıllar 1 milyon kişiyle sınırlı kalan yatırımcı sayısı ekim sonunda 1,9 milyona yaklaştı. Portföy yönetim şirketlerimizce yönetilen varlık büyüklüğü geçtiğimiz yılın sonunda 284 milyar lira iken, ekim sonu itibarıyla 359 milyar lira seviyesine yükseldi. Bu artışlardan ülkemiz adına memnuniyet duyuyoruz."

Eraslan, tüm bu artışa rağmen emeklilik ve yatırım fonlarının GSMH içindeki payının yüzde 7 seviyesinde olduğunu aktararak, "Sadece emeklilik fonları için bu oran OECD ülkeleri ortalaması olarak yüzde 92 düzeyindedir. Yine aynı şekilde borsaya kote olan şirketlerimizin halka açık kısımlarının piyasa değerinin GSMH'ye oranı 2019 için yüzde 25 iken, OECD ülkeleri için bu oran 2018'de yüzde 107 mertebesindedir. Sırf bu iki kıyaslama dahi sermaye piyasaları konusunda yolun başında olduğumuzu göstermektedir." diye konuştu.

Eraslan, yatırımcıların sermaye piyasası ürünlerine olan ilgisinin arttığı bu dönemin Türkiye için bir fırsat yarattığını vurgulayarak, "Bu ilgiyi hem yatırımcıların hem de ülkemizin kazanacağı sermaye piyasası ürünlerine yönlendirebilmemiz durumunda uzun olmayan bir sürede çok daha iyi oranları telaffuz edebilir durumda olabiliriz." dedi.

"SERMAYE PİYASASI BİR OYUN YERİ DEĞİL"

TSPB Yönetim Kurulu Başkanı Eraslan, ev ve araba alırken gösterilen titizliğin finansal yatırımlarda gösterilmediğini, lisanslı danışmanlardan destek almadan yatırım yapan yatırımcıların olduğunu üzülerek duyduklarını ifade etti.

"Unutmayalım ki sermaye piyasası bir oyun yeri değil, orta uzun vadeli bir yatırım yeridir. Yatırım yapmak ciddi bir iştir. Geleceğimizi planlamak ciddi bir iştir" ifadesini kullanan Eraslan, yatırımcılara yönelik şu tavsiyelerde bulundu:

"Getiri beklentinize, risk toleransınıza ve yatırım vadenize uygun olan yatırım araçlarını tercih edin. Sermaye piyasalarında deneyiminiz yok ise yatırım fonları aracılığıyla yatırım yapın. Yatırım yaparken Sermaye Piyasası Kurulu yatırım danışmanlığı yetki belgesi olan yatırım kuruluşlarında çalışan lisanslı uzmanlardan tavsiye alın. Yatırım kararlarınızı eş, dost ve sosyal medya tavsiyesi ile yapmayın. Birikimlerinizi risk ve getiri beklentilerinize uygun yatırım araçlarından oluşan bir sepete yatırın. Tek bir yatırım aracına yatırım yapmayın. Hisse yatırımı yapmak bir şirkete ortak olmaktır. Bu nedenle yatırım yaptığınız şirketin faaliyet konusu, yöneticileri, sermayesi, gelirleri, giderleri, borç miktarı, karı, büyüme oranı, rakipleri konularında mutlaka bilgi sahibi olun."



"YERLİ YATIRIMCI SAYISI TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞTI"

SPK Başkanı Taşkesenlioğlu, "Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre, üst üste 15 aydır artan yerli yatırımcı sayısı, 1,9 milyona yaklaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştır." dedi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, "Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, üst üste 15 aydır artan yerli yatırımcı sayısı, 1,9 milyona yaklaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştır." dedi.

SPK, Borsa İstanbul ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) iş birliğinde düzenlenen Dünya Yatırımcı Haftası'nın açılışında konuşan SPK Başkanı Taşkesenlioğlu, bu yıl etkinliklerinin Kovid-19'un gölgesinde yapıldığını kaydederek, salgına ilişkin belirsizliklerin, sınırlı bilginin etkin kullanılması ve riskin doğru yönetilmesi hususlarının ne kadar önemli olduğunu net bir şekilde gösterdiğini söyledi.

Alternatif getiri arayışının, yeni halka arzların, dijitalleşen dünyada hesap açmanın ve işlem yapmanın kolaylaşmasının yatırımcıların borsaya ilgisini ciddi şekilde artırdığını dile getiren Taşkesenlioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"MKK verilerine göre, üst üste 15 aydır artan yerli yatırımcı sayısı, 1,9 milyona yaklaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Son bir yılda pay senedi yatırımcıların portföy değeri ise 380 milyar liradan 600 milyar lira seviyelerine yükselmiştir. Pay piyasasında bireysel yatırımcı talebinin artış göstermesi mutluluk verici bir gelişme olmakla birlikte, bu yatırımcıların maruz kalabilecekleri çeşitli dolandırıcılık faaliyetleri açısından, dikkatle ele alınması gereken konular bulunmaktadır."

Taşkesenlioğlu, manipülasyonu en sert şekilde cezalandırma konusundaki duruşlarının sürdüğüne vurgu yaparak, olağandışı fiyat ve miktar hareketleri ile piyasa bozucu faaliyetleri sürekli izlediklerini vurguladı.

Ali Fuat Taşkesenlioğlu, "Gözetim birimimiz, Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya mecraları, borsayla ilgili paylaşım yapılan internet ve forum sitelerini ve hatta WhatsApp, Telegram gibi uygulamaları anlık olarak takip etmekte, bu gruplara tabiri caizse sızma yoluyla girerek makul şüphe durumunda eş zamanlı kurul toplantıları yaparak gerekli tedbir alınmaktadır." diye konuştu.

"ŞİRKETİN TİCARET UNVANINI DAHİ BİLMEYEN YATIRIMCILARA ŞAHİT OLUYORUZ"

SPK Başkanı Taşkesenlioğlu, Kurula gelen şikayetler kapsamında yapılan incelemelerde yatırımcıların, yatırım yaptıkları şirketin ticaret unvanını dahi bilmediklerine, şirkete dair bilgilerinin sadece borsa kodundan ibaret olduğuna şahit olduklarını söyledi.

"Ancak yatırımcıların öncelikle inceledikleri şirketleri yakından tanımaları, sektörün genel görünümünü, şirketin sektördeki konumunu, faaliyet raporlarını ve finansal tablolarını incelemeleri oldukça önem arz etmektedir." diyen Taşkesenlioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yatırımcılar, tüm birikimlerini hatta yeri geldiğinde borçlanarak pay senedi piyasasında yatırım yaptıklarında maalesef pazardan, manavdan meyve seçerken gösterdikleri hassasiyeti göstermediklerini görüyoruz. Bu kapsamda yatırımcılarımıza KAP bildirimlerini yakından takip etmelerini tavsiye ediyoruz. Ayrıca, yatırım tavsiyelerini SPK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlardan almaları gerektiğini tekrar hatırlatmak isterim."

Taşkesenlioğlu, yatırımcının korunmasının SPK'nın en öncelikli hedeflerinden olduğunun altını çizerek, "Piyasamız ile ilgili olarak bu yıl içinde getirilen yeni düzenlemelerle de başta yatırımcı haklarının korunmasının amaçlandığını vurgulamak isterim." dedi.

Bu yeni düzenlemelerle ilgili bilgiler veren Taşkesenlioğlu, "Yatırımcıların haklarının korunması açısından önemle üzerinde durduğumuz bir konu da tasarruf sahiplerinin yatırım anlayışlarını güçlendirmek, bilinçli yatırım yapmalarını, yatırım kararlarını sağlıklı bir şekilde almalarını sağlayıcı ortamı yaratmaktır. Bu çerçevede, Yatırım Hizmetleri Tebliği'nde bazı değişiklikler üzerinde çalışıyoruz." diye konuştu.

Taşkesenlioğlu, piyasa yatırımları açısından finansal okuryazarlığının artırılmasının öneminden bahsederek, bu konuda verdikleri destekleri anlattı.

Sermaye piyasalarına ilişkin sorunların çözümünde yatırımcıların göz önünde bulundurulması gereken en önemli aktörler olduğunu belirten Taşkesenlioğlu, "Sermaye piyasası araçlarına olan talebin sağlıklı ve güvenli bir şekilde büyümesi, toplumda sermaye piyasaları kültürünün oluşması ve bireyler ile kurumların birikimlerini sermaye piyasalarına daha fazla yönlendirmesi ile mümkündür." ifadelerini kullandı.

"SERMAYE PİYASALARIMIZ İÇİN ÇOK GÜZEL GELİŞMELER YAŞIYORUZ"

Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, Dünya Yatırımcı Haftası'nın, her yıl ekimin ilk haftası kutlandığını ancak bu yıl salgın nedeniyle etkinlik tarihlerinin değişebildiğini, Türkiye'de ise 16-21 Kasım'da SPK, TSPB ve Borsa İstanbul iş birliğiyle etkinlikler düzenlendiğini söyledi.

Bu yıl sıra dışı gelişmeler yaşadıklarını dile getiren Atilla, salgın nedeniyle gündelik hayatta birçok değişiklik yaptıklarını, töreni ve yatırımcı haftasındaki panelleri çevrimiçi düzenlemelerinin bunun bir parçası olduğunu anlattı.

Atilla, bu yıl aynı zamanda sermaye piyasaları için çok güzel gelişmelerin yaşandığı bir dönem olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Borsamız da birçok alanda kendini geliştirdi. Borçlanma araçları piyasamızda kesin alım satım işlemleri 7 milyar liraya yaklaştı. Repo ters repo işlemlerinde 165 milyar liralık günlük işlem hacmi yakaladık. yaşanan ekonomik belirsizliğe bağlı altın ve gümüş fiyatlarının artması nedeniyle kıymetli maden piyasamızda da çok ciddi hacimlere ulaştık."

"SON BİR HAFTADA CİDDİ BİR YABANCI YATIRIMCI GİRİŞİ GÖZLEMLEDİK"

Hakan Atilla, geçen hafta başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları olmak üzere ekonomide verilen olumlu mesajların etkisiyle borsada 1.291 puanla endeks rekorunun kırıldığını anımsatarak, şu bilgileri verdi:

"Aynı zamanda son bir haftadır ciddi bir şekilde yabancı yatırımcı girişi gözlemledik. Herkesin merakla beklediği ve izlediği için pay piyasasındaki işlem hacminin yaklaşık yüzde 200 arttığını özellikle söylemek istiyorum. Günlük işlem hacmi geçen yıl bu zamanlar 8 milyar lira seviyesindeyken bu sene 60 milyar lirayı geçtiği, hatta 64 milyar lira seviyesine ulaştığımız günler oldu. Vadeli işlemler piyasasında toplam işlem hacmi yüzde 80 arttı. Borçlanma piyasamızda ise yüzde 44'lük bir artış kaydettik."

Atilla, sermaye piyasalarındaki toplam hesap sayısının 50 milyonu, bakiyeli hesapların 5 milyonu geçtiğini, bakiyeli yatırımcının ise 4,6 milyon seviyesine ulaştığını anlattı.

Bakiyeli pay senedi yatırımcısı sayısının 1,9 milyona ulaştığını dile getiren Atilla, tüm çabalarının, bu yatırımcıların kalıcı olması yönünde olduğunu bildirdi.

Atilla, "Yatırımları için finansmana ihtiyacı olan 6 şirketimiz uygun koşulları gözeterek bu yıl halka arz oldu ve yaklaşık 400 milyon liralık ekonomiye katkı sağladık. Bu bizim için yeterli değil. Ülkemizin burada ciddi bir potansiyeli var." dedi.

"SOSYAL MEDYADAKİ YATIRIM PAYLAŞIMLARINA İTİBAR ETMEYİN"



Borsa İstanbul Genel Müdürü Atilla, yatırımcılara, şirketlerle ilgili yatırım yaparken bir anonim şirkete ortak olduklarını unutmamaları tavsiyesinde bulunarak, şu uyarılarda bulundu:

"Şirketlerin bilançolarını, Borsa İstanbul'un uygulamalarını, kararlarını, sınıflamalarını, pazar yapılarını dikkatle incelesinler. Yeniden risk iştahları hala alım yönünde devam ediyorlarsa bu şirketin ortağı olduklarını unutmasınlar. Ufak birikimlerini yatırıma dönüştürmeyi arzulayan vatandaşlarımızın iyi niyetlerini zaman zaman suistimal eden bazı kötü niyetli kişi veya kurumlar mevcut. Bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu da Borsa İstanbul da elinden geleni yapıyor. Artık sosyal medya mecralarında o kadar çok paylaşım oluyor ki hepsini kontrol etmemiz mümkün değil. O yüzden yatırımcılardan istirhamım, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlara, tavsiyelere itibar etmesinler."

Atila, yatırımcıların, bu konuda Borsa İstanbul ve SPK'nın uyarılarını dikkate almaları gerektiğinin de altını çizdi.