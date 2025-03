Dünya teknoloji devleri Barselona'da buluştu: MWC 2025 ve geleceğin teknolojileri

Fuara katılan ülkeler arasında Türkiye, özellikle 5G altyapıları, akıllı şehir çözümleri ve yapay zeka destekli sistemleralanında dikkat çekici projelerle yer alıyor. Dijital dönüşüm yatırımlarının bir yansıması olarak, Türk teknoloji şirketleriuluslararası pazarlarla yeni iş birlikleri kurmak için aktif rol oynuyor. 5G şebekeleri, akıllı ulaşım sistemleri ve siber güvenlik çözümleri konularında geliştirilen projeler, uluslararası yatırımcıların dikkatini çekiyor.

MOBİLDE YAPAY ZEKA DEVRİMİ

Mobil teknolojinin kalbi Barselona’da atıyor! "Yakınlaştır, Bağla ve Yarat" temasıyla düzenlenen Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2025, yapay zeka başta olmak üzere devrim niteliğinde yeniliklere ev sahipliği yaptı. Antensiz uydu iletişimi, güneş enerjisiyle şarj olan bilgisayarlar ve telefonlar gibi dikkat çekici teknolojiler fuara damga vurdu. Türkiye’den de 33 şirket bu büyük etkinlikte yer aldı.

Dünya GSM Birliği (GSMA) tarafından her yıl Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi (MWC), kapılarını açtı. 200’den fazla ülkeden 2.700 katılımcı firma ve 1.200 konuşmacının yer aldığı etkinlik, Fira Gran Via Fuar Merkezi'nde gerçekleşiyor. Mobil cihaz üreticileri, operatörler, teknoloji sağlayıcıları ve sektörün önde gelen temsilcileri bu platformda en yeni gelişmeleri tanıtıyor. Kongreye her yıl olduğu gibi yoğun ilgi var; 100 binden fazla ziyaretçinin etkinliği takip etmesi bekleniyor.

Bu yılki etkinlikte, mobil teknolojilerin geleceğine yön verecek üç ana tema ön plana çıktı: Yapay zeka destekli iletişim, bağımsız şebeke çözümleri ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının mobil cihazlara entegrasyonu. Yapay zekanın yalnızca mobil cihazlara entegre edilmesiyle sınırlı kalmayıp, haberleşme altyapısını dönüştürmesi de sektör liderlerinin gündeminde.

LİDERLERDEN GÖVDE GÖSTERİSİ

Yapay zeka ve 5G’nin ön plana çıktığı etkinlikte, dünyanın en büyük teknoloji şirketleri son yeniliklerini tanıttı. Üst düzey yöneticiler, sektörün geleceğine dair vizyonlarını paylaştı. Türkiye’den mobil teknoloji sektöründe lider firmalar da etkinlikte boy gösteriyor. İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından organize edilen milli katılım kapsamında, Türk Telekom, Turkcell, Vodafone ve ULAK Haberleşme gibi önemli şirketler MWC 2025’te yer aldı.

Şirket yöneticileri, önümüzdeki beş yıl içinde mobil teknolojilerde yapay zeka temelli sistemlerin ağırlığının artacağını ve mobil ağların daha akıllı hale geleceğini belirtti. Özellikle, Endüstri 4.0 ve Nesnelerin İnterneti (IoT) ile kişiselleştirilmiş dijital hizmetlerin ve akıllı şehir projelerinin büyüyeceği vurgulandı. YAPAY ZEKA ANINDA ÇEVİRİ YAPTI Etkinlikte yapay zeka, simultane çeviri yetenekleriyle dikkat çekti. Kongrede yapılan konuşmalar anlık olarak çevrildi ve farklı dillerdeki katılımcılar için erişilebilir hale getirildi. Bu teknoloji, uluslararası etkinliklerde dil bariyerlerini tamamen ortadan kaldırabilecek yeni bir dönemin habercisi olarak görülüyor. Geliştirilen yeni nesil AI çeviri sistemleri, etkinliğin farklı noktalarındaki konuşmaları algılayarak katılımcılara kişiselleştirilmiş anlık çeviri hizmeti sundu. REKLAM İSPANYA KRALI VODAFONE STANDINDA İspanya Kralı 6. Felipe, Mobil Dünya Kongresi’ni ziyaret ederek stantları inceledi. Vodafone standına uğrayan Kral, firmanın en yeni teknolojileri hakkında bilgi aldı. Vodafone’un özellikle uydu tabanlı bağlantı çözümlerine yönelik geliştirdiği projeler, etkinliğin en çok konuşulan konularından biri oldu. UYDU TABANLI İLETİŞİM Vodafone, standında 30 farklı yeniliği tanıtırken, en dikkat çekenlerden biri uydu tabanlı iletişim teknolojisi oldu. AST SpaceMobile işbirliğiyle geliştirilen bu teknoloji, ekstra bir donanım veya anten gerektirmeden kırsal alanlarda bile ses ve hücresel bağlantı imkanı sağlıyor. Türkiye’deki ilk testleri Bolu-Düzce arasında başarıyla gerçekleştirilen sistem, operatörlerin kapsama alanı genişletme maliyetlerini önemli ölçüde azaltabilir. Bu yeni nesil teknoloji, özellikle doğal afetler sırasında veya uzak bölgelerde iletişimi kesintisiz hale getirebilir. GSM altyapısının bulunmadığı yerlerde, doğrudan uydu bağlantısıyla kesintisiz haberleşme sağlayacak olan sistem, aynı zamanda düşük maliyetli alternatif bir çözüm sunuyor. TÜRK TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ GÜÇLÜ TEMSİL EDİLİYOR Fuara Türkiye’den toplam 33 şirket katılıyor. Bunların 21’i milli katılım kapsamında, 12’si ise bireysel olarak fuarda yer alıyor. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Türkiye’yi yapay zekada bir start-up ülkesi haline getirmeliyiz. Türk zekası ile ‘yapay zekayı’ ülkemizin kalkınma motoru yapmalıyız. Endüstrilerimizin katma değerini artırmamızın tek yolu bu" dedi. REKLAM Ayrıca, Türk teknoloji şirketlerinin bu yılki fuarda büyük yatırımlarla öne çıktığı görülüyor. Yapay zeka destekli yazılımlar, yeni nesil mobil uygulamalar ve büyük veri analitiği alanında sunulan çözümler, Türkiye'nin bu alandaki rekabet gücünü artırıyor.

MWC 2025’İN EKONOMİK VE TEKNOLOJİK ETKİSİ MWC 2025, Barselona ekonomisine 500 milyon Euro’nun üzerinde katkı sağlayacak. Şehrin otellerinin %95’inin dolduğu etkinlik kapsamında 21 bin otel odası katılımcılar için ayrıldı. Restoran ve eğlence sektörünün ise toplamda 125 milyon Euro gelir elde etmesi bekleniyor. MWC, yalnızca teknolojik inovasyon açısından değil, küresel ekonomi açısından da büyük bir rol oynuyor. Yeni yatırımlar, iş birlikleri ve stratejik ortaklıklarla, etkinlik sonrasında birçok şirketin büyüme hızında artış yaşanması bekleniyor. Sektörün önümüzdeki on yılda 5G ve 6G teknolojilerine evrilmesiyle, mobil hizmetlerde daha düşük gecikme süreleri, daha yüksek hız ve daha akıllı bağlantı sistemleri sağlanması hedefleniyor. Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi 2025, yapay zeka ve mobil teknolojide çığır açan yeniliklere sahne oldu. Yapay zekanın sağladığı çeviri hizmetlerinden, uydu tabanlı iletişim çözümlerine kadar geniş bir yelpazede sunulan gelişmeler, sektörün geleceğini şekillendirmeye aday. Türkiye’nin güçlü katılımıyla dikkat çeken etkinlik, mobil iletişim sektörünün geleceğine yön vermeye devam ediyor. Yapay zeka ve ileri bağlantı teknolojileri, günlük hayatımızın bir parçası haline gelirken, önümüzdeki yıllarda bu alandaki gelişmelerin hız kazanacağı kesin gibi görünüyor. Bu gelişmeler, mobil teknoloji endüstrisinin sadece iletişimi değil, küresel ekonomiyi de nasıl şekillendireceğinin önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.