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        Haberler Spor Diğer Atletizm Dünya Şampiyonası'na katılacak olan atletler çöp topladı - Diğer Haberleri

        Dünya Şampiyonası'na katılacak olan atletler çöp topladı

        Antalya'da 21 Nisan tarihinde yapılacak olan Dünya Takımlar Yürüyüş Şampiyonası öncesi Türk ve yabancı atletler Konyaaltı sahilinde çöp topladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 19:10 Güncelleme: 19.04.2024 - 19:10
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        Dünya Şampiyonası atletleri çöp topladı!
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        21 Nisan tarihinde Antalya'da düzenlenecek olan Dünya Takımlar Yürüyüş Şampiyonası öncesi Türk ve yabancı atletler, Konyaaltı sahilinde çöp topladı.

        ETKİNLİKTE ÇOCUKLAR İLE BERABER BİRÇOK İSİM VARDI

        Etkinliğe, World Athletics (WA) Sürdürülebilirlik Sorumlusu Bob Ramsak, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, Dünya Takımlar Yürüyüş Şampiyonası'na katılacak sporcular, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları, antrenörleri ve Antalya gençlik merkezi yetkilileri ile çocuklar katıldı.

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