DSÖ'den aşılarla ilgili sevindiren haber!

Dünya Sağlık Örgütü: Aşıların Omicron varyantına karşı etkili olmaması için bir sebep yok
Güney Afrika'da az sayıda çift doz aşılı kişi üzerinde yapılan bir çalışmanın ilk aşaması, Omicron varyantının Pfizer/BioNTech aşısının etkisini belli bir oranda azalttığını ortaya koydu. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) acil durum direktörü Dr. Mike Ryan ise, Omicron'un aşılara karşı diğer varyantlardan daha güçlü olduğuna dair bir kanıt olmadığını söyledi
Dünya Sağlık Örgütü yetkilisi, bugüne kadar Covid-19'a karşı uygulanan aşıların Omicron varyantına karşı da etkili olmaması için bir sebep olmadığını söyledi.
Açıklama, Güney Afrika'da yapılan küçük çaplı bir araştırmanın ilk sonuçlarının gelmesinin ardından yapıldı.
Araştırmayı yapanlar, aşıların oluşturduğu antikorların yeni varyantlara karşı etkisinde "büyük bir düşüş" olduğunu söylüyor.
Ancak AFP haber ajansına konuşan WHO acil durum direktörü Mike Ryan, Omicron'un aşılara karşı diğer varyantlardan daha güçlü olduğuna dair bir gösterge olmadığını söyledi:
"Bugüne kadar bütün varyantlara karşı, hastaneye yatışlar ve ölümlerdeki azalma göz önüne alındığında etkili olduğunu kanıtlamış çok güçlü aşılarımız var. Omicron için de bunun geçerli olmayacağını varsaymak için hiçbir gerekçemiz yok."
İlk verilere göre Omicron varyantının insanları Delta ve diğer varyantlardan daha fazla hasta etmediğini hatırlatan Dr. Ryan, "Bir fark varsa, o da semptomların daha hafif olduğudur" dedi.
Güney Afrika'da yapılan, henüz başka uzmanlar tarafından değerlendirilmemiş olan yeni ve küçük çaplı bir çalışma da, Pfizer/BioNTech aşısının Omicron'a karşı diğer varyantlardan 40 kat daha az etkili olabileceğini ortaya koydu.
Afrika Sağlık Araştırmaları Enstitüsü'nden araştırmayı yürüten Prof. Dr. Alex Sigal, henüz Omicron'un aşıyla gelişen antikorlardan kaçma kapasitesi konusunda net bir veriye ulaşmadıklarını belirtti.
12 kişiden alınan kan örnekleri üzerinde yapılan çalışma sonucu Prof. Sigal, "Omicron konusunda beklediğinden daha iyi sonuçları alındığını" söyledi.
Buna göre iki doz Pfizer aşısı olmuş kişilerde antikorların etkinliği azalsa da, bir kez Covid-19 hastalığına yakalandıktan sonra iki doz aşı olmuş kişilerde, Omicron'a karşı ciddi bir koruma sağlayan anitkorların oluştuğu görüldü. Bu da, 3. doz takviye aşıların Omicron'a karşı koruyuculuğu önemli ölçüde artıracağını ortaya koyuyor.
Pfizer aşısının Omicron varyantına karşı ne kadar etkili olduğu konusunda daha detaylı ve kesin bilgiler, önümüzdeki günlerde açıklanacak.
Henüz Moderna, Johnson&Johnson ve diğer aşılarla ilgili açıklanabilecek seviyede bir veri yok.
Omicron, bugüne kadar ortaya çıkan en fazla mutasyon geçirmiş koronavirüs varyantı. İlk olarak Güney Afrika'da ortaya çıkan varyant sebebiyle ülkede bugün birkaç kez Covid-19'a yakalanmış kişilerin sayısında ciddi bir artış var.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın sözcüsü de, Delta varyantına göre Omicron'un daha bulaşıcı olduğuna dair veriler olduğunu açıklamıştı. Ancak Omicron'un daha ağır hastalığa sebep olduğuna dair herhangi bir netleşmiş veri yok.
ABD'nin bulaşıcı hastalıklar konusunda en üst düzey danışmanı Dr. Anthony Fauci, araştırmaların ilk sonuçlarına göre Omicron'un daha bulaşıcı ama daha hafif belirtiler gösteren bir varyant olduğunu ifade etti.
Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre pandeminin başından bu yana, yani yaklaşık iki yıldır dünya çapında 267 milyon vaka görüldü; 5 milyondan fazla kişi Covid-19 sebebiyle hayatını kaybetti.
Son dakika: Aşı açıklaması! Omicron varyantına karşı etkili mi/dunya-saglik-orgutu-asilarin-omicron-varyantina-karsi-etkili-olmamasi-icin-bir-sebep-yok-3276391
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!