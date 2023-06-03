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Dünya liderleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni için Ankara'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılmak üzere pek çok dünya lideri ve siyasetçi Ankara'ya geldi. Törende 21 devlet başkanı ve 13 başbakan yer alıyor.

Giriş: 03.06.2023 - 17:18 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM / Ajanslar

  • NATO

    NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlama töreni için Ankara'daydı.

  • VENEZUELA

    Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılmak üzere Ankara'ya geldi. 

  • ERMENİSTAN

    Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da tören için Ankara'ya karılan liderler arasında yer aldı.

  • TACİKİSTAN

    Tacikistan Başbakanı Kohir Rasulzoda da göreve başlama törenine katılmak üzere Ankara'ya geldi.

  • KÜBA

    Küba Başbakanı Manuel Marrero Cruz da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılmak üzere Ankara'ya ulaştı.

  • LÜBNAN

    Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılmak üzere Ankara'ya geldi.

  • KKTC

    KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve eski KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılmak üzere Ankara'ya geldi.

  • KAZAKİSTAN

    Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de yemin törenine katılmak üzere Ankara'ya gelen siyasi liderler arasında yer aldı.

  • ÖZBEKİSTAN 

    Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılmak üzere Ankara'ya geldi.

  • AZERBAYCAN

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva da bugün düzenlenecek 'Göreve Başlama Töreni'ne katılmak üzere Ankara'ya geldi.

  • GİNE

    Gine Devlet Başkanı, Mamady Doumbouya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Göreve Başlama Töreni'ne katılmak üzere Ankara'ya geldi.

  • ÇİN

    Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Kongresi Daimî Komitesi Başkan Yardımcısı Ding Zhongli de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın göreve başlama törenine katılmak üzere Ankara'ya gelenler arasında yer aldıu.

  • KONGO

    Kongo Cumhuriyeti Devlet Başkanı Denis Sassou Nguesso, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılmak üzere Ankara'ya geldi.

  • EKVATOR GİNESİ

    Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Teodoro Nguema Obiang Mangue de  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılmak üzere Ankara'ya geenler arasında yer aldı.

  • PAKİSTAN

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya gelen Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Esenboğa Havalimanı'nda üst düzey Türk yetkililer tarafından karşılandı.

    Şerif'in heyetinde, Pencap Eyalet Başbakanı Seyid Muhsin Raza Nakvi, Pakistan Enformasyon ve Yayın Bakanı Marriyum Aurangzeb, Başbakan Özel Yardımcısı Tarık Fatemi yer alıyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Göreve Başlama Töreni"ne katılacak olan Şerif, ayrıca enerji, altyapı, gıda işleme ve tüketim malları gibi alanlarda faaliyet yürüten Türk iş insanlarıyla da bir araya gelecek.

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