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Dünya Kupası hakkında bomba iddia: Katar taraftar kiraladı

Dünya Kupası'na kiralık taraftar

Giriş: 15.11.2022 - 11:40 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 2022 Dünya Kupası'na sayılı günler kala gündeme bir iddia atıldı. Marca gazetesinin haberine göre taraftarların hepsi sahte. Ev sahibi Katar, Dünya Kupası'na beklenen ilgi olmadığı için taraftar kiraladı. 

  • Sosyal medyada yayılan görüntülere göre her ülke için ayrı ayrı Pakistanlı taraftarlar kiralandı. 

  • Katar hükümeti taraftar başına 10 dolar, 3 öğün yemek ve ücretsiz konaklama gibi imkanlar sağladı. Maça birkaç saat kala tribünlerin boş kalması durumunda ise çevredeki inşaatlardan yabancı işçilerin ücretleri ödenerek tribünlere getirilecek.

  • Tiktok'ta yayılan videolarda Pakistanlı, Alman, İngiliz, Arjantinli ve Portekizli taraftarların toplu şekilde yürüdüğü görülüyor

  • İNGİLİZ CASUS TARAFTARLAR İDDİASI

    Dünya Kupası hakkında atılan bir başka iddia ise, İngiliz taraftarlara ülke hakkında olumlu yorum yapmaları için günlük 105 dolar ödenmesi ve 5 yıldızlı konaklama imkanı sunulması. 

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