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Haberler Dünya Kupası 2022 CANLI İZLE | Dünya Kupası Fransa-Fas maçı canlı yayın!

Fransa-Fas maçı CANLI YAYIN

Fransa-Fas maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. 2022 Dünya Kupası yarı final mücadelesinde Fransa ile Fas karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadeleyi geçen taraf finalde Arjantin ile karşılaşacak. Fransa-Fas mücadelesine dair her şey haberimizde...

Giriş: 14.12.2022 - 19:42 | Güncelleme: ABONE OL
CANLI İZLE | Dünya Kupası Fransa-Fas maçı canlı yayın!

STAT: Al Bayt
HAKEM: Cesar Ramos
SAAT: 22.00
YAYIN: TRT 1

2022 FIFA Dünya Kupası'nda son şampiyon Fransa ile turnuvada tarih yazan Fas, yarı final maçında karşı karşıya geliyor.

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FRANSA: Lloris, Kounde, Varane, Konate, Theo Hernandez, Tchouameni, Griezmann, Fofana, Mbappe, Dembele, Giroud

FAS: Bono, Hakimi, El Yamiq, Aguerd, Saiss, Mazraoui, Amrabat, Ounahi, Ziyech, Boufal, En-Nesyri

İki ülke turnuva tarihinde ilk kez karşılaşıyor. Bu turu geçen takım, Arjantin-Hırvatistan maçının galibiyle pazar günü final maçına çıkacak.

D Grubu'nda yer alan Fransa, ilk maçında Avustralya'yı 4-1, ikinci maçında da Danimarka'yı 2-1 yenerek son 16 turunu garantilerken, son maçında Tunus'a 1-0 mağlup oldu.

Son 16 turunda Polonya'yı 3-1'lik skorla geçen "Horozlar", çeyrek finalde ise İngiltere'yi 2-1 yenerek yarı final biletini aldı.

Turnuvanın sürpriz takımı Fas ise golsüz Hırvatistan beraberliğiyle başladığı 2022 Dünya Kupası'na damga vurdu. Belçika'yı 2-0, Kanada'yı 2-1 yenerek gruptan lider çıkan "Atlas Aslanları", son 16 turunda İspanya'yı penaltı atışlarıyla 3-0 mağlup etti.

Çeyrek finalde Portekiz'i 1-0'lık skorla evine gönderen Fas, turnuva tarihinde yarı finale çıkan ilk Afrika ülkesi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Kanada karşısında kendi kalesine attığı gol dışında rakiplerine geçit vermeyen Fas, turnuvaya damga vuruyor.

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