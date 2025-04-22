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        Haberler Dünyadan Dünya Kupası devre arası gösterisi için gözler Rihanna ve Shakira'da - magazin haberleri

        Dünya Kupası devre arası gösterisi için gözler Rihanna ve Shakira'da

        2026 Dünya Kupası'nın final maçında, tıpkı Super Bowl'daki gibi devre arası gösterisi olacak. Bu devasa sahne şovu için Rihanna ve Shakira'nın adı geçiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2025 - 14:46 Güncelleme: 22.04.2025 - 14:47
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        FIFA, 2026 Dünya Kupası'nın final maçında, tıpkı Amerikan futbolu finali Super Bowl'daki gibi devre arası gösterisi yapacak.

        FIFA, dünyaca ünlü İngiliz rock grubu Coldplay'in solisti Chris Martin ve en çok Coldplay ile yaptığı çalışmalarla tanınan yaratıcı yönetmen Phil Harvey'e, dünyanın en büyük spor etkinliğinde ilk devre arası gösterisini yapacak ünlü sanatçılar bulma görevini verdiğini mart ayı başında açıklamıştı.

        Son günlerde 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde sahne alacak isimlerin kimler olacağına dair söylentiler ortaya çıktı. Shakira ve Rihanna ile 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde sahne almak için görüşmelerde bulunulduğu iddia edildi. Henüz FIFA'dan ya da sanatçılardan bu haberlere dair bir açıklama gelmedi.

        Shakira ve Jennifer Lopez Super Bowl'da birlikte gösteri yaptı

        Shakira, 2020 yılında Jennifer Lopez ile birlikte Super Bowl'un devre arası şovuna çıkmış, sahnede Latin rüzgarı estirmişti. Rihanna da 2023'te Super Bowl sahnesinde boy göstermiş, ikinci çocuğuna hamile olduğunu, belirginleşen karnıyla tüm dünyaya duyurmuştu.

        Rihanna Super Bowl sahnesinde

        Futbol maçlarında devre arası genellikle yaklaşık 15 dakika sürüyor. Ancak NFL'in (Amerikan Futbol Ligi) Super Bowl'da yaptığı gibi FIFA da devre arası süresini uzatabilir ve sanatçılara daha fazla zaman tanıyabilir.

        Chris Martin

        Coldplay grubu, bugüne dek büyük sahne gösterileriyle tanınıyor. Dolayısıyla grubun solisti Chris Martin'e emanet edilen 19 Temmuz 2026'daki Dünya Kupası'nın final maçı gösterisinin oldukça ihtişamlı hazırlanması bekleniyor.

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        #Rihanna
        #Shakira
        #Dünya Kupası
        #FIFA
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