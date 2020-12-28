Dünya 2021'e nasıl girecek?

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Birçok ülkede koronavirüs vakalarında artışın devam etme sebebiyle birçok ülke, yılbaşında yeni kısıtlamalar getirdiklerini açıkladı. Türkiye, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yılbaşında sokağa çıkamayacak, peki diğer ülkelerde yılbaşı kısıtlamaları nasıl?

İTALYA

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin geçen hafta açıkladığı Noel ve yılbaşına yönelik tedbirlere göre, ülkede birkaç gün haricinde (28-29-30 Aralık ve 4 Ocak hariç) 6 Ocak'a kadar geçerli olacak "kırmızı bölge" uygulaması başladı.

Ülke genelinde geçerli olacak tedbirler çerçevesinde mağazalar kapatılırken, restoran, bar, dondurmacılar sadece paket servis yapabilecek, bunların dışında eczane ve süpermarketler açık kalacak.

Acil durumlar ve sağlık gerekçesi haricinde seyahat kısıtlamasının uygulanacağı ülkede, iş ve yine acil durumlar haricinde de sokağa çıkmak tavsiye edilmezken, geceleri sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

İNGİLTERE

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede Kovid-19'un daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından, Londra ve çevresinde kısıtlamaların daha da sıkılaştırılmasına ve Noel'de ailelerin bir araya gelmesinin yasaklanmasına karar verildiğini duyurmuştu.

Johnson, yeni türden dolayı bazı önlemler almak zorunda kaldıklarını, şimdiye kadarki en geniş kısıtlamaların uygulandığı başkent Londra ile İngiltere'nin doğu ve güneydoğusunun, önlemlerin daha da sıkılaştırıldığı 4. aşamaya alınacağını açıklamıştı.

Johnson, halihazırda restoran ve barların kapalı olduğu bu yerlerde, temel ürünlerin satılmadığı tüm mağazalar, spor salonları ve kuaförlerin de kapatılacağını, istisnai durumlar dışında halkın evde kalmasının isteneceğini bildirmişti.

DANİMARKA

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının ciddi orana ulaştığını, bu nedenle ülkenin Noel ve yılbaşında karantinada olacağını bildirdi.

Frederiksen, Başbakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Danimarka’da son haftada 22 binden fazla kişinin Kovid-19 salgınına yakalandığını ve artan sayının endişe verici olduğunu, bu nedenle ülkenin 25 Aralık 2020 - 3 Ocak 2021'de tamamen karantina altına alınacağını söyledi.

Frederiksen, 17 Aralık’tan itibaren AVM’lerin kapanacağını, 21 Aralık’tan itibaren kuaförler, dövme klinikleri, masör ve fizyoterapist klinikleri, sürücü kursları, temel eğitim okulları ve kreşlerin tamamen kapatılacağını belirtti.

25 Aralık’tan itibaren ise gıda maddesi satan mekanlar, süpermarketler, eczaneler, "gel al" ya da "paket servis" yapan restoranlar, fırınlar, akaryakıt istasyonları hariç tüm işletmelerin kapanacağını aktaran Frederiksen, kapalı kalan işletmeler için ekonomik destek sağlanacağını vurguladı.

İSPANYA

İspanya Sağlık Bakanı Salvador İlla, Noel ve yılbaşı tatilleri boyunca Kovid-19'a karşı alınacak önlemleri açıklarken, "Normal bir Noel olmayacak." ifadelerini kullandı.

İspanya'da, 23 Aralık-6 Ocak tarihlerinde aile ziyareti dışında özerk yönetimler arası serbest dolaşımın kısıtlanacağı açıklandı.

İlla ayrıca 24, 25, 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde, şu ana kadar 6 olarak uygulanan en fazla bir araya gelme sayısının 10'a çıkarılacağını ve gece sokama çıkma yasağının saat 23.00 yerine 01.30'a kadar uzatılacağını kaydetti.

FRANSA

Fransa Başbakan Jean Castex, "24 Aralık tarihinde olan Noel akşamı sokağa çıkma yasağının bir geceliğine kaldırılacağını aktarırken, "Bir yerde 6 yetişkinden fazla olması yasak" dedi.

Castex, 31 Aralık yılbaşı gecesi için ise izin verilmeyeceğini, kısmi sokağa çıkma yasağının uygulanacağını ve kutlamalara müsaade edilmeyeceğini açıkladı. Başbakan, yılbaşı gecesinin salgını tetikleyen tüm parametrelere sahip olduğunu ve izin verilmesinin mümkün olmadığını vurguladı. "2021'i kutlamanın en iyi yolu dikkatli olmaktır” ifadelerini kullanan Castex, 31 Aralık gecesi 100 binden fazla polis ve jandarmanın sokaklarda görev yapacağını ifade etti.

ALMANYA

Almanya’da ülke genelinde vaka sayısındaki ve can kayıplarındaki artışın önlenememesi nedeniyle daha sıkı önlemler alınması zorunluluğu doğmuştu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel 10 Ocak'a kadar geçerli olacak yeni tedbirleri açıklamıştı. Yeni kurallara göre iki farklı haneden en fazla 5 kişi aynı evde toplanabilecekken, 14 yaş altı çocuklar için bu kural geçerli olmayacak. 24-26 Aralık arasındaki Noel tatilinde, bu sayıya ekstra 4 yakın akraba daha eklenebilecek. Yılbaşında kamusal alanlarda toplanma yasağı uygulanacak.

Günlük hayatın tamamen kısıtlanmaması için benzin istasyonları, oto tamircileri, eczaneler ve bankalar açık kalacak. Açık alanda alkol tüketimi de 10 Ocak tarihine kadar yasaklandı. Yılbaşında kamusal alanlarda toplanma yasağı uygulanacak.

Öte yandan, Almanya'da sokağa çıkma kısıtlamalarına eyalet başkanları karar veriyor.