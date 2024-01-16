16 OCAK DÜNYA HİJYEN GÜNÜ NEDİR?

İlk kez 2011 yılında kutlanmaya başlanan Dünya Hijyen Günü'nde, sağlıklı bir yaşam için temizliğin kilit noktası olduğu vurgulanır. Bir kişinin günde ortalama 250 milyon bakteri ile temas ettiği düşünüldüğünde; Dünya Hijyen Günü'nde özellikle el yıkamanın önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Genel temizlik kavramı bir yana, bulaşıcı mikroplar ve zararlı enfeksiyonların yüzde 80'i eller yoluyla bulaşıyor.