Dünya genelinde en çok kullanılan web tarayıcıları belli oldu: Microsoft Edge'den şaşırtan yükseliş
İnternete girmek için kullanılan tarayıcılar artık vazgeçilmez araçlardan birisi. Google Chrome, Mozilla Firefox ve Microsoft Edge gibi tarayıcıların rekabeti her geçen gün sürüyor. Son veriler dünya genelinde en çok kullanılan web tarayıcılarını gözler önüne serdi
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Teknoloji alanı ile ilgili veriler toplayan Statcounter tarafından Ekim 2023 itibariyle yayınlan raporlar mobil, tablet ve bilgisayar platformlarında en çok kullanılan web tarayıcılarını gözler önüne seriyor. 2023 yılında en çok kullanılan web tarayıcısı ise yüzde 63.17 pazar payı ile Google Chrome.
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Google Chrome'un hemen ardından yüde 19.9 kullanım oranı ile Apple Safari ve yzüde 5.46 kullanım oranı ile Microsoft Edge geliyor.
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Listenin dördüncü ve beşinci sırasında ise sırasıyla yüzde 3.31 pazar payı ile Opera ve yüzde 3.02 ile Mozilla Firefox yer aldı. Samsung akıllı telefın kullanılan Samsung Internet kullanım oranı ise yüzde 2.33 pazar payına sahip.
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EN ÇOK KULLANILAN WEB TARAYICILAR
1- Google Chrome - Yüzde 63.17
2- Apple Safari - Yüzde 19.9
3- Microsoft Edge - Yüzde 5.46
4- Opera - Yüzde 3.31
5- Mozilla Firefox - Yüzde 3.02
6- Samsung Internet - Yüzde 2.33
7- UC Browser - Yüzde 0.78
8- Android - Yüzde 0.5
9- Yandex Browser - Yüzde 0.28
10- Diğer - Yüzde 1.25