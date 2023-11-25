Dünya genelinde en çok kullanılan web tarayıcıları belli oldu: Microsoft Edge'den şaşırtan yükseliş

Teknoloji alanı ile ilgili veriler toplayan Statcounter tarafından Ekim 2023 itibariyle yayınlan raporlar mobil, tablet ve bilgisayar platformlarında en çok kullanılan web tarayıcılarını gözler önüne seriyor. 2023 yılında en çok kullanılan web tarayıcısı ise yüzde 63.17 pazar payı ile Google Chrome.