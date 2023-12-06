ELEKTİRİKLER Mİ KESİLECEK?

Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz yıl Aralık ayında güneşte bir patlama meydana geleceğini ve yaşanan patlama sonrası tüm elektrikli cihazların zarar göreceğini buna bağlı olarak da elektriklerin tüm dünyada kesileceğini iddia edilmişti. Ancak iddialar gerçekleşmedi. Bununla birlikte Oliver Dowden'ın iddilarının ise doğrudan bu komplo teorisiyle alaksı yok. Dowden, internete alternatfisiz bağımlılığın olası bir felaket sonucunda yapacağı tahribata dikkat çekiyor ve bilişim teknolojilerine alternatiflerin her daim hazırda tutulmasını öneriyor. Yani şimdilik dünya geneli için elektrik ve internetin eksilmesiyle ilgili somut bir tehlike bulunkmuyor.