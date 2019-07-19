Tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe'de bugün "Dünya Fenerbahçeliler Günü" heyecanı yaşanıyor. 1907 yılında kurulan ve Türkiye'nin en köklü spor kulüpleri arasında yer alan Fenerbahçe'nin milyonlarca taraftarı var. Taraftarlar her sene 19 Temmuz'da Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü kutluyor. Bu sene yeni formalar da yarın yani Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde taraftar ile buluşacak. Fenerbahçe ile ilgili detaylar haberimizde.

DÜNYA FENERBAHÇELİLER GÜNÜ

1907 yılında kurulan Fenerbahçe için taraftarlar bugün Dünya Fenerbahçe Günü olarak ilan etti. Bugünün tarihi yani 19 temmuz rakamlarla yazıldığında 19.07 oluyor. Bu da Fenerbahçe'nin kuruluş yılı anlamına geliyor.

FENERBAHÇE'NİN TARİHİ

Deniz öğrencisi Fuat Hüsnü Kayacan’ın, 1899 yılında Fenerbahçe Stadı’nın bulunduğu mekanda Reşat Denyal ve Mehmet Ali ile dile getirdikleri Futbol takımı kurabilme hayali, Black Stockings FC kurulmasına sebep olmuştur. Fakat daha sonra, kulüp monarşi rejiminin engellenmesini önlemek amacıyla hemen dağıtılmıştır.

Bir kaç gencin de katılımıyla aynı isimler, 1902 senesinde bu kez Kadıköy Futbol Kulübü adı altında toplanmıştır. Ancak daha sert baskı bu girişimi de engellemiştir.

1907 yılının bir bahar gününde gene bir maç dönüşü Ziya, Ayetullah ve Necip, Fenerbahçe Futbol Kulübü’nü bir daha kapatılmamak üzere kurmuştur.

Fenerbahçe Futbol Kulübü’nün ilk yönetim kurulu şöyledir: Ziya Bey "Başkan", Ayetullah Bey "Genel Sekreter" ve Necip Bey de "Genel Kaptan ve Veznedar"dır.

1909 yılında kulübün adı Fenerbahçe Spor Kulübü olarak değişmiş, renkleri de sarı-beyazdan bugünkü rengi olan sarı-laciverde çevrilmiştir. 1909-1911 yılları Fenerbahçe için çok zor geçmiş, bir ara dağılma noktasına bile gelinmiştir ancak Elkatipzade Mustafa adlı üye, kulübü kurtaran kişi olmuştur. St. Joseph, Robert College ve Kadıköy Numune Mektebi’nden toplanılan genç futbolcularla, kulübün genç takımları kurulmuş, bir nevi alt yapısı oluşturulmuştur. Bu atılım, başarısız geçen 2 yılın ardından Fenerbahçe’ye hiç yenilmeden ilk şampiyonluğunu getirmiştir.

Balkan Savaşı nedeni ile yapılmayan 1912-1913 lig maçlarından sonra üst üste ve yenilmeden kazanılan 2 şampiyonluk, Fenerbahçe camiasını oluşturmaya başlamıştır. Fenerbahçe aynı zamanda 1914 senesinde tertiplenen Genç takımlar şampiyonluğunu da kazanmış ve 10 yıl içinde en çok şampiyonluk kazanmış takım olma unvanını alarak İngilizler tarafından verilen tarihsel şilti almaya hak kazanmıştır.

Kurucular: Nurizade Ziya Songülen Bey, Osmanlı Bankası memurlarından Ayetullah Bey, Bahriye Mektebi talebesi Necip Okaner Bey, Hintli namıyla anılan Asaf Beşpınar Bey ve Enver Yetiker tarafından kurulmuştur.

İlk Başkan: Nurizade Ziya Songülen

Renkleri: Sarı Lacivert

Amblem: Fenerbahçe Kulübü’nün ilk amblemi, Fenerbahçe burnundaki ışık saçan beyaz feneri, renkleri ise sarı ile beyaz olmuştu. Ancak, kulüp mensupları bunu tatminkar bulmadıkları gibi, anlam bakımından da içinde bulunulan monarşi rejimini tehdit edici sayılabileceği endişesi ile kısa sürede iptal etti. 1910 yılında Fenerbahçeliler arasında resim çizmede maharetiyle tanınan futbolcu solaçık Hikmet (Topuz)’in çizdiği (bugünkü) amblem ise herkesin beğenisini kazandı ve kabul edilerek bugünlere kadar da ulaştı. Sarı ve lacivert ağırlık içinde olmak üzere 5 renkten oluşan amblem ve şu anlamları taşımaktaydı; "Fenerbahçe Spor Kulübü 1907" yazılı beyaz yuvarlak çerçeve, temizlik ve açık yüreklilik ifadesiydi. Kırmızı fon ise, safiyet ve Fenerbahçeliler arasındaki sevgi ve bağlılığı belirtirken bu arada Türk Bayrağını da sembolize etmekte, ortadaki sarı renk Fenerbahçe için duyulan gıpta ve kıskançlığı, kalp şeklindeki lacivert renk asaleti temsil etmekteydi. Sarı lacivert renkler içinde yükselen palamut dalı Fenerbahçelilik güç ve kudretini sembolize etmekte, yeşil renk ise yükselen bu kudret için başarının gerekli olduğunu açıklamaktaydı. Böylece "milli renkler arasında doğan Fenerbahçe"nin, sarı ile lacivert renkler beraberindeki bu amblemi üyelerce de kabul gördüğünden, klişesi İngiltere’ye Manchester şehrine yollanmış ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nün bugünkü rozeti olarak ilk kez 1910 yılında yaptırılmıştı.

Rozet; 1929 yılından itibaren üzerindeki eski Türkçe harfleri yeni Türkçe harflere bırakmış ve manada önemli etki yapmayacak ufak tefek değişikliklerle de günümüze kadar aynı şekli muhafaza ederek gelmiştir.

YENİ FORMALAR DÜNYA FENERBAHÇELİLER GÜNÜ'NDE TARAFTARLA BULUŞACAK

Fenerbahçe'nin 2019-2020 sezonunda giyeceği, Adidas tarafından hazırlanan formaların tanıtımı, Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde düzenlenen özel bir davetle yapıldı. Düzenlenen davete Fenerbahçe futbol takımı da ekip olarak katıldı. Sarı-lacivertli takımın formaları 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler gününde taraftarlar ile buluşacak.

Forma tanıtımının ardından konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Eskiden her şeyi daha rahat esnek yapıyorduk ama bir çok sınırlar içinde yapıyoruz. Bunun iyi tarafı da var kötü tarafı da. İyi tarafı 20-21 sezonun formalarını dizayn ettik çok güzel formalar geliyor. Bu senenin formalarında da radikal düşünceler gerçekleştirdik. Çubukluya bambaşka bir anlam verdik. İlk defa böyle şeyler yapıyoruz. Beğenen beğenmeyenler var. Göreceksiniz zamanla gözünüz daha çok alışacak. Başarılarımız arttıkça satışlarımız artar. Geçen sene enteresan bir yıldı sezon olarak bakarsak satış açısından bizim mağazalarımızda satılan 260 bin Adidas'ta satılan 70 binle 330 binle tarihimizin ikinci en iyi satışını yaptık" ifadelerini kullandı.

"19 TEMMUZ FENERBAHÇELİLER İÇİN ÖZEL BİR GÜN"

19 Temmuz'un Fenerbahçeliler için özel bir gün olduğuna dikkat çeken Ali Koç, "Yarın 19 Temmuz Fenerbahçeliler için özel bir gün. Dünyanın dört bir yanında Fenerbahçe'nin renklerini, bayrağını taşıyan taraftarlarımız için önemli bir gün. Fenerbahçe camiası olarak kendimizi ayrıcalıklı görüyoruz. Biz tribünlerde, gerektiği zaman salonlarda iyi günde, kötü günde zor şartlarda ne olursa olsun Fenerbahçe'ye fedakarlıkla, aidiyet duygusuyla destekleyen bir yapıya sahibiz" dedi.

"BU SENE ÇOK FARKLI OLACAK"

Sıkıntılı bir yılı geride bıraktıklarını dile getiren Koç, "Bizi her anlamda sınayan bir yıl geçirdik. Bu sene çok farklı olacak. yeni sezon planlamamızın çoğunluğunu tamamladık. 2-3 transferimiz kaldı. Yeni oyunculara hoş geldin diyorum. Eski kaptanımız yeni kaptanımız Emre Belözoğlu da aramıza katıldı. Allahyar'ı unutmadım. İsmini telaffuz ederken dikkat etmek lazım. Allahyar ile ilgili bir şeyi garanti söyleyebilirim. İsminden dolayı statta kötü bir muamele görmeyeceğine eminim. Allah yar ve yardımcımız olsun" şeklinde konuştu.