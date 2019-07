ÜÇÜNCÜ FORMA

Fenerbahçe’nin hem kendi sahasında hem de deplasmanda yapacağı maçlar için alternatif olarak tasarlanan Üçüncü Forma ise takımın uzun zamandır özlemini çektiği lacivert üzerine sarı detaylar ile taçlandırılarak tasarlandı. Fenerbahçe taraftarları tarafından uzun süredir beklenen tasarımda adidas’ın ikonik üç bantı da formayı tamamlayan unsurlar arasında yer alıyor. 2019-2020 sezonu Üçüncü Forması da diğer formalar gibi “Stadium to Street” konsepti içerisinde Fenerbahçe’yi her anlarında yaşayan taraftarların sadece stadyumda değil günlerinin her anında giyebilecekleri şekilde dizayn edildi.