Dünya ekonomisinde yeni döngü ne?

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Yatırımcı Rehberi'nin bu haftaki konuğu Yapı Kredi Yatırım Baş Yatırım Stratejisti Murat Berk oluyor. Pandemi sonrası yükselen enflasyona karşı merkez bankalarının faiz silahını çekmesinin ardından resesyon beklentilerini de dile getiren Berk, bu doğrultuda küresel emtia fiyatlarına ilişkin görüşlerini de paylaşıyor. Türkiye ekonomisinde oluşan yeni dengeyi değerlendiren Berk, düşük faiz ve yönlendirilen kur politikasının sürdürülebilir olup olmadığını değerlendiriyor. Berk, borsa ve sektörlere ilişkin beklentilerini de aktarıyor.

ÇİN-ABD TİCARET SAVAŞI SÜRÜYOR MU?

Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşlarının yeni boyutu ve gelinen noktanın dünya ekonomisine etkilerinin masaya yatırıldığı programda Berk, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın Avrupa ve dünya ekonomilerine etkilerini de anlatıyor.

CARİ AÇIK, İHRACAT VE ŞİRKET BORÇLARI

Türkiye'de kura ilişkin gelişmeleri ortaya koyan Berk, döviz kuruna etki eden cari açık ve şirket borçları ile ihracat hakkındaki görüşlerini artıyor. Berk, borsada hangi sektörlerin bundan sonraki süreçte daha şanslı göründüğüne dair tahminlerini de ifade ediyor.