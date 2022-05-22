Dünya Ekonomik Forumu başladı

Dört gün sürecek zirveye siyaset ve iş dünyası liderlerinin yanı sıra Uluslararası kuruluşların temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri, kanaat önderleri ve dini temsilciler bir araya gelecek.

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