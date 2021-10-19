Oyuncak bebeklerin antik çağdan bugüne uzanan hikayesinin görülebileceği "Dünya Bebekleri Sergisi" Rahmi M. Koç Müzesi'nde açıldı.
Sergide, 18'inci yüzyılın ahşap bebeklerinden Anadolu'nun bez bebeklerine kadar hem el yapımı hem sanayi ürünü olan çok sayıda oyuncak bebek, özel bir seçkiyle meraklılarına sunuluyor.
"Tüm ziyaretçilerimizin keyifle gezecekleri muhteşem bir sergi olacak"
Serginin açılışında konuşan Rahmi M. Koç Müzesi Genel Müdürü Mine Sofuoğlu, müzenin kurulduğu günden bu yana ziyaretçilerinin hayal gücü ve araştırma duygularını harekete geçirecek anlar yaşatmaya çalıştığını söyledi.
Sofuoğlu, Kovid-19 salgını döneminde müzelerin farklı deneyimler kazandığına vurgu yaparak, "Dijitalleşmeyle birlikte müzeler genç ziyaretçiler için de çok daha cazip hale geldi. Yeni bir kitle de kazanmış olduk. Pandemi iklimini yavaş yavaş arkamızda bıraktığımız bu günlerde 'Dünya Bebekleri Sergisi'yle ziyaretçilerimize daha farklı deneyim sunuyoruz. Umarım tüm ziyaretçilerimizin keyifle gezecekleri muhteşem bir sergi olacak." ifadelerini kullandı.
Bebeklerin yalnızca birer oyuncak değil aynı zamanda sosyolojik unsur ve sanat yapıtı da olduğuna dikkati çeken Sofuoğlu, oyuncak bebeklerin geçmişten bugüne uzanan gelişiminin güzel örneklerinden oluşan serginin herkes tarafından merak ve beğeniyle gezilebileceğini söyledi.
Sergide, yaklaşık 2 bin 200 bebek yer alıyor
Sergi küratörü Serra Kanyak da sergide hem el yapımı hem fabrika üretimi, sanayi ürünü yaklaşık 2 bin 200 bebeğin bulunduğunu belirterek, "Bunun yanı sıra bebekler için kullanılan pek çok minyatür aksesuar ve objeleri görme fırsatınız olacak. Biz bu sergiyle hem çocukları hem ebeveynleri bir araya getireceğimiz, herkesin keyifle gezeceği, güzel anılarını hatırlayacağı, herkesin hatırasında kalan küçük dünya yaratmaya çalıştık." şeklinde konuştu.
Serginin ana sponsoru Zen Pırlanta Yönetim Kurulu Üyesi Şükran Güzeliş ise oyuncak bebeklerin de tıpkı mücevherler gibi geçmişle gelecek arasında zamansal bir köprü inşa ettiğini söyledi. Güzeliş, bebek yapımıyla mücevher yapımı arasında benzerlikler olduğuna da vurgu yaparak, "Hepimizin hayatında çok anlamlı yere sahip olan çocukluğumuzdan bugüne bu bebekleri buraya getirmek için vesile olduğumuz için ayrıca çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.
Sergi, hafta içi pazartesi günleri hariç 10.00-17.30, hafta sonu ise 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.
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