Söylediklerimin pek çok kişide yankı uyandıracağını bilmeden ona dürüstçe cevap verdim. Ama bana en çok yardımcı olan şey sorunun kendisiydi. 'Sorduğun için teşekkür ederim. İyi olup olmadığımı pek kimse sormadı' dedim.