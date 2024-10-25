Dünya Bankası ve Türkiye, finansmanın artması için görüşüyor - İş-Yaşam Haberleri

Dünya Bankası ve Türkiye, finansmanın artması için görüşüyor - İş-Yaşam Haberleri

Reuters'a konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak, 35 milyar dolarlık finansmanı 'daha da artırılmasının' beklendiğini açıkladı.

Dünya Bankası geçen yıl Türkiye'ye sağladığı finansmanı 17 milyar dolardan 35 milyar dolara çıkarmıştı.

REKLAM advertisement1

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez yaptığı açıklamada, 35 milyar dolarlık paketin Ankara'nın makroekonomik istikrarı yeniden sağlama ve bu yöndeki adımları destekleme konusundaki 'güçlü kararlılığına' yanıt olduğunu söylemişti.

Türkiye ile Dünya Bankası arasında bu hafta ayrıca dört proje için 1,9 milyar dolarlık finansman anlaşması imzalandı.

Dünya Bankası'nın Türkiye'ye sağladığı finansman ağırlıklı olarak yenilenebilir enerji, taşkın yönetimi, iklim değişikliğine uyum ile ihracat sektörünün desteklenmesi konularına odaklanıyor. * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.