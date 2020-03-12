Son dakika haberleri... Corona virüs son dakika gelişmeleri! Dünyada ne oluyor? - 12 Mart 2020

HABERTURK.COM

2019 yılının son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla tüm dünyaya yayılan koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı vakalar ve ölümlerin sayısında artış yaşanmaya devam ederken, dünyanın dört bir yanından eşi benzeri görülmemiş önlemler gelmeye de devam ediyor.

12 Mart sabah saatleri itibariyle doğrulanmış vaka sayısı 126 bini geçerken, toplam 4630 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Virüs şu ana kadar aralarında Türkiye'nin de olduğu 114 ülkede görüldü.

İŞTE GÜNÜN KORONAVİRÜS HABERLERİ VE ANBEAN DÜNYADA YAŞANANLAR

09.30 - Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, ABD Başkanı Trump'ın açıkladığı seyahat yasağına ilişkin bir açıklama yaptı. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Michel, "Trump'ın seyahat yasağı kararının ardından durumu değerlendiriyoruz. Ekonomik parçalanmadan kaçınılmalı. Avrupa, KOVİD-19'un yayılmasını önlemek ve en az sayıda insanın enfekte olmasını sağlamak için gerekli önlemleri alıyor" ifadelerini kullandı.

08.55 - Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev, koronavirüs salgını nedeniyle ülkede yapılacak halka açık tüm etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu.

07.28 - Yunanistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölümün yaşandığı duyuruldu. Hayatını kaybeden kişi başka sağlık problemleri de yaşayan 66 yaşındaki bir erkek.

07.20 - Koronavirüs salgınının merkezi olan Çin'in Hubey eyaletinin bazı bölgelerinde üretim devam etme ve seyahat kısıtlamalarını hafifletme kararı alındı.

07.05 - Tayland'da 11 kişide daha koronavirüs tespit edildiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 70'e yükseldi.

04.30 - NBA takımlarından Utah Jazz oyuncusu Rudy Gobert'e yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. NBA yönetimi, bu gelişmenin ardından ligde tüm maçların süresiz askıya alındığını açıkladı. Yıllık yaklaşık 8 milyar dolar geliri olan ligdeki tüm maçların durdurulması tarihte ilk kez gerçekleşiyor.

Koronavirüse yakalandığı açıklanan Gobert, 2 gün önce NBA'in salgına karşı aldığı önlemlerle böyle dalga geçmişti.

03.00 - ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs tedbirleri kapsamında Avrupa'dan tüm seyahatlerin askıya alındığını duyurdu. Seyahat yasağı İngiltere'yi kapsamayacak.