Yunanistan Sağlık Bakanlığı, ülkede koronavirüs kaynaklı ilk ölümün yaşandığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında başka sağlık problemleri de olan 66 yaşındaki bir adamın hayatını kaybettiği belirtildi.

Yunanistan'da şu ana kadar 99 koronavirüs vakası tespit edilmişti.