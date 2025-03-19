Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 4 milli sporcu!

Çin'de gerçekleşecek olan Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda 4 milli sporcu yer alacak.

Türkiye Atletizm Federasyonunun (TAF) açıklamasına göre, 21-23 Mart tarihlerinde Nanjing kentinde yapılacak şampiyonada Türkiye'yi Ersu Şaşma (Sırıkla atlama), Mikdat Sevler (60 metre engelli), Ertan Özkan ve Mustafa Kemal Ay (60 metre) temsil edecek.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen TAF Başkanı Ahmet Karadağ, sporcuların iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini belirterek, "Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'na katılacak sporcularımıza çok güveniyoruz. Ersu Şaşma direkt finalde yarışacak. Diğer sporcularımız Ertan, Mustafa ve Mikdat'ın ise elemelerde başarılı olarak finale çıkacaklarına yürekten inanıyoruz. Değerli sporcularımızın ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerinden şüphemiz yok. Milli sporcularımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.