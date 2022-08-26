Dünya Arıcılık Kongresi, bu yıl da arıcılar, bilim insanları, üreticiler, arılara gönül vermiş kişiler ve STK’ları bir araya getirdi.
127 farklı ülkeden 12 bin 500'ün üzerinde kişi İstanbul’da Dünya arıcılık kongresi Apimondia’da buluştu.
Kongrenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Apimondia Başkanı Jeff Pettis, 47. Apimondia kongresini İstanbul’da gerçekleştiriyor olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, tüm katılımcılara teşekkürlerini iletti.
Bu yılın mottosunun “Arılar Dünya’yı Birleştiriyor” olduğunu belirten Jeff Pettis, arı ürünlerinin tüm dünyada bilinirliğinin ve kullanımının arttırılması için çalışmalara devam etmenin gerekliliğini vurguladı.
'TÜRKİYE'YE BİRİNCİ SIRADA OLMAK YAKIŞIR'
Etkinlikte bir konuşma yapan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi de, "Bizler arıyı, çevreyi, arıcıyı ve doğayı korumalıyız. Özellikle arıcılarımızın arılıkta kullandıkları tüm malzeme ihtiyaçlarının bizler tarafından karşılanması esastır. Bu konuda elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Dünyada, arı ürünleri üretimi konusunda Çin’den sonra ikinciyiz. Fakat Türkiye’ye hep birinci sırada olmak yakışır” dedi.
Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Başkanı Ziya Şahin ise, "Anadolu coğrafyasında yer alan ülkemizde 12 bin civarında bitki taksonu bulunmaktadır. Bu bitkilerin 3 bin 640’ı ise Türkiye'ye endemiktir. Bu sayede de Anadolu coğrafyasından elde edilen arı ürünlerinin kalitesi çok daha yüksektir ve diğer coğrafyalarda üretilen ürünlere göre en az 3 kat daha yüksek biyolojik aktivite göstermektedir. Burada Sayın Apimondia Başkanı Jeff Pettis’ten bir ricada bulunmak istiyorum. Bu kadar zengin içeriğe sahip olan Anadolu arı ürünleri ile projeler geliştirmeli ve FAO’nun (Gıda ve Tarım Örgütü) önüne çıkmalıyız" diyerek sözlerini noktaladı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!