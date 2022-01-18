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Dünya, 6. kitlesel yok oluşun içinde: Elon Musk çözümü açıkladı

Yapılan yeni bir araştırma, Dünya'nın bu sefer insanlar tarafından kaynaklanan 6. bir kitlesel yok oluş olayının ortasında olduğunu ortaya koydu. Milyarder Elon Musk ise çözümün "Çok gezegenli bir hayata geçmek" olduğunu belirtti.

18.01.2022 - 17:51 | Güncelleme: DÜNYA
HABERTURK.COM

  • Yeni bir araştırma, Dünya'nın bu sefer insan ellerinden kaynaklanan altıncı bir kitlesel yok oluş olayının ortasında olduğunu öne sürüyor.

  • Hakemli akademik dergi Biological Reviews'da yayınlanan bir araştırmaya göre, gezegenimizdeki bilinen iki milyon türün 150 bin ile 260 bininin kaybedildi.

  • Jerusalem Post'un haberine göre araştırmaya dair konuşan milyarder Elon Musk, dünyanın sonunun kaçınılmaz olduğuna inanan insanlar arasında. Musk'a göre 

  • Twitter'da araştırmaya ilişkin bir soruya yanıt veren Musk, "Diğer gezegenlere gidip kolonize olmazsak, Güneş’in genişlemesi nedeniyle dünya üzerindeki tüm türler yok olmaya mahkumdur" dedi. Musk, insanlığın devam edebilmesi için çok gezegenli hayata geçmenin şart olduğunu belirtti.

  • Bilim insanlarına göre,  bugüne kadar 5 kitlesel yok oluş yaşandı: Bunlar Ordovisyen Yok Oluşu (450 milyon yıl önce), Devoniyen Yok Oluşu (380 milyon yıl önce), Permiyen Yok Oluşu (250 milyon yıl önce), Triyas Yok Oluşu (200 milyon yıl önce) ve Kretase Yok Oluşu olarak adlandırıldı. (65 milyon yıl önce).

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