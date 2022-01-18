Bilim insanlarına göre, bugüne kadar 5 kitlesel yok oluş yaşandı: Bunlar Ordovisyen Yok Oluşu (450 milyon yıl önce), Devoniyen Yok Oluşu (380 milyon yıl önce), Permiyen Yok Oluşu (250 milyon yıl önce), Triyas Yok Oluşu (200 milyon yıl önce) ve Kretase Yok Oluşu olarak adlandırıldı. (65 milyon yıl önce).