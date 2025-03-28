Reyting sonuçları 27 Mart 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi olan yapım belli oldu
Dün akşam Show TV'de Siyah Kalp, Kanal D'de İnci Taneleri, ATV'de Başka Bir Gün, Now TV'de Hudutsuz Sevda ve TV8'de Survivor yeni bölümleriyle ekranlara geldi. TRT 1'de Çağrı, Star TV'de ise Deliha 2 yayınlandı. Günün ilk ışıklarıyla beraber dünün reyting sonuçları 27 Mart 2025 Perşembe sıralaması izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte, 27 Mart 2025 AB ve Total reyting sıralaması...
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27 Mart Perşembe akşamı Siyah Kalp, İnci Taneleri, Başka Bir Gün, Hudutsuz Sevda, Deliha 2, Çağrı ve Survivor yapımları yayınlandı. Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarından hangisinin gün birincisi olduğu merak konusu oldu. İzledikleri yapımların AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını merak eden izleyiciler arama motorlarında ‘’Reytinglerde hangi yapım birinci oldu?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 27 Mart 2025 Reyting sonuçları birincisi…
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27 MART 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Perşembe günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
27 Mart 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;
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27 MART 2025 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI
1 İnci Taneleri KANAL D
2 Hudutsuz Sevda NOW
3 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW
4 İnci Taneleri (Özet) KANAL D
5 Survivor TV8
6 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV
7 Esra Erol'da ATV
8 Siyah Kalp SHOW TV
9 Hudutsuz Sevda (Özet) NOW
10 Başka Bir Gün ATV
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27 MART 2025 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
1 Hudutsuz Sevda NOW
2 Esra Erol'da ATV
3 Survivor TV8
4 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW
5 İnci Taneleri KANAL D
6 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV
7 Hudutsuz Sevda (Özet) NOW
8 Siyah Kalp SHOW TV
9 Atv Ana Haber ATV
10 Başka Bir Gün ATV
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