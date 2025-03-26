Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 | Bayram ikramiyesi neden 3 bin TL yattı? Emekli bayram ikramiyesi farkları (1000 TL) ne zaman hesaba yatacak?

        Emekli bayram ikramiyesi farkları ne zaman yatacak? 1000 TL bayram ikramiyesi farkı ödeme takvimi

        Emekli bayram ikramiyesi son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Emeklilere verilen bayram ikramiyesi tutarı 2025 yılı için 4 bin TL olarak belirlendi. Ancak hak sahiplerine 3 bin lira yatırıldı. Bu noktada milyonlarca emekli ''Emekli bayram ikramiyesi neden 3000 TL yattı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Öte yandan emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesine ilişkin madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Peki, emekli bayram ikramiyesi farkları (1000 TL) ne zaman yatacak? İşte 1000 TL bayram ikramiyesi farkı ödeme tarihi hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2025 - 14:40 Güncelleme: 28.03.2025 - 00:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, yılda iki kez bayram ikramiyesi alıyor. 16,5 milyon emekliyi ilgilendiren ikramiye ödemeleri Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde hesaplara yatırılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl Ramazan Bayramı ikramiyesi 24-28 Mart 2025 tarihleri arasınsa ödenecek. Ancak ikramiyeler zamlı tutar yerine 3 bin lira olarak yatırılıyor. Bu sebeple "Emekli bayram ikramiyesi neden 3000 TL yattı?" sorusuna yanıt aranıyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi farkları (1000 TL) ne zaman yatacak? İşte detaylar...

        • 2

          DÜZENLEME KABUL EDİLDİ

          Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmesine ilişkin madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

          Emekli ikramiyesi zammı, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 1000 TL'lik fark ödemesi en kısa sürede hesaplara yatırılacak.

        • 3

          EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDENİYOR!

          Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklandı.

          Buna göre, Ramazan Bayramı ikramiyesi 24 Mart 2025 tarihi itibarıyla ödenmeye başlandı.

        • 4

          EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ

          SGK'dan ödemelere ilişkin olarak şu açıklama yapıldı;

          SSK (4A) kapsamında aylık alanlar için ödeme günü;

          17, 18, 19 olanlara 24 Mart,

          20, 21, 22 olanlara 25 Mart,

          23, 24, 25, 26 olanlara 26 Mart,

          Bağ-Kur (4b) kapsamında aylık alanlara 27 Mart,

          Emekli Sandığı (4c) kapsamında aylık alanlara Nisan dönemi aylıklarıyla birlikte 28 Mart tarihinde

          3000 TL olan bayram ikramiyesi hesaplara yatacak.

        • 5

          1000 TL EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

          1000 TL'lik emekli ikramiyesi fark ödemesi, yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından en kısa sürede hesaplara yatırılacak.

        • 6

          DUL VE YETİMLERE ÖDEME NASIL YAPILACAK?

          Emekli aylığı alanlara bu hafta 3 bin lira ikramiye ödemesi yapılacak. Dul ve yetim aylığı alanlara ise geçen yıl Kurban Bayramında olduğu gibi hisseleri oranında ikramiye ödenecek. Hissesi yüzde 50 oranında olan dul ve yetim aylığı alanlara 1.500 TL, yüzde 25 oranında olanlara 750 TL ikramiye verilecek.

          Herhangi bir işte çalışmayan, kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı almayan dul eşe yüzde 75 oranında dul aylığı bağlanıyor. Hissesi yüzde 75 oranındaki kişilere bu hafta 2.250 TL bayram ikramiyesi ödenecek.

          İş kazası sonucu sürekli iş göremezlik geliri alanlara iş göremezlik oranlarına göre ödeme yapılıyor. İş göremezlik oranı yüzde 30 olanlara 900 TL, yüzde 40 olanlara 1.200 TL ikramiye verilecek.

        • 7

          FARK ÖDEMESİ NASIL YAPILACAK?

          Kanun çıktıktan sonra emekli aylığı alanlara bin lira fark ödenecek. Hissesi yüzde 50 olan dul ve yetim aylığı alanlara 500 TL, hissesi yüzde 25 olan yetim aylığı alanlara 250 TL, hissesi yüzde 75 olan dul aylığı alanlara ise 750 TL fark ödenecek.

          Sürekli iş göremezlik geliri alanlardan iş göremezlik oranı yüzde 30 olanlara 300 TL, yüzde 40 olanlara 400 TL fark ödemesi yapılacak.

        • 8
        Ramazan Bayramı tatili kaç gün?
        Ramazan Bayramı tatili kaç gün?
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kanada Başbakanı: ABD ile eski ilişkiler sona erdi
        Kanada Başbakanı: ABD ile eski ilişkiler sona erdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        5 kişi, 1 kişiyi öldüresiye dövdü
        5 kişi, 1 kişiyi öldüresiye dövdü
        İmamoğlu soruşturmasında 14 kişinin mal varlığına el koyuldu
        İmamoğlu soruşturmasında 14 kişinin mal varlığına el koyuldu
        Putin'den Kuzey Kutbu'na ilişkin açıklamalar
        Putin'den Kuzey Kutbu'na ilişkin açıklamalar
        Beşiktaş'tan derbi için yabancı hakem hamlesi!
        Beşiktaş'tan derbi için yabancı hakem hamlesi!
        Diyarbakır'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        Diyarbakır'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        "Laf ettirmem"
        "Laf ettirmem"
        İngiliz devlerinin Kenan Yıldız yarışı!
        İngiliz devlerinin Kenan Yıldız yarışı!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Yağmurlu bayra
        Yağmurlu bayra
        Amsterdam'da bıçaklı saldırı: 4 kişi yaralandı
        Amsterdam'da bıçaklı saldırı: 4 kişi yaralandı
        Immobile'den ayrılık sinyali!
        Immobile'den ayrılık sinyali!
        TCMB rezervlerinde gerileme
        TCMB rezervlerinde gerileme
        12 Dev Adam'ın FIBA 2025'teki grubu belli oldu!
        12 Dev Adam'ın FIBA 2025'teki grubu belli oldu!
        İçişleri Bakanlığı bayramda trafik tedbirlerini açıkladı
        İçişleri Bakanlığı bayramda trafik tedbirlerini açıkladı
        Uludağ'da kapatılan otelde yangın: 2 ölü
        Uludağ'da kapatılan otelde yangın: 2 ölü
        Yerlikaya'dan protesto gösterileriyle ilgili açıklama!
        Yerlikaya'dan protesto gösterileriyle ilgili açıklama!
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Polat ailesinin ve Maydonoz Döner'in araçları satılıyor
        Polat ailesinin ve Maydonoz Döner'in araçları satılıyor
        Habertürk Anasayfa