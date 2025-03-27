Reyting sonuçları 26 Mart 2025: AB ve Total reyting sıralaması ile hangi yapım zirveye yerleşti?
Dünün reyting sonuçları ile 26 Mart Çarşamba günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Kanal D'de Eşref Rüya, ATV'de Kuruluş Osman, Star TV'de Sahipsizler, Now TV'de Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet... dizileri ile TV8'de Survivor yarışmasının yeni bölümleri yayınlandı. TRT 1'de Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması yer alırken, Show TV'de Lohusa filmi filmseverlerle buluştu. Peki, hangi yapım zirveye yerleşti? İşte, 26 Mart 2025 dünün AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...
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Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyicilerle buluşuyor. Dün akşam Eşref Rüya, Kuruluş Osman, Sahipsizler, Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet…, Lohusa, Survivor, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması izleyici karşısına çıktı. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler 26 Mart Çarşamba AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırmaya başladı. Peki Hangi yapım zirveye adını yazdırdı? İşte, 26 Mart 2025 dünün reyting sonuçları tablosu...
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26 MART 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.
26 Mart 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şöyle;
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26 MART 2025 ÇARŞAMBA REYTİNG SIRALAMASI
1 Sahipsizler STAR TV
2 Kuruluş Osman ATV
3 Esra Erol'da ATV
4 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW
5 Sahipsizler (Özet) STAR TV
6 Leyla Hayat... Aşk... Adalet... NOW
7 Eşref Rüya KANAL D
8 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV
9 Survivor TV8
10 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Kadir Gecesi ATV
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26 MART 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI
1 Eşref Rüya KANAL D
2 Leyla Hayat... Aşk... Adalet... NOW
3 Kuruluş Osman ATV
4 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW
5 Sahipsizler STAR TV
6 Esra Erol'da ATV
7 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV
8 Eşref Rüya (TKR) KANAL D
9 Survivor TV8
10 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar ATV
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