Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyicilerle buluşuyor. Dün akşam Eşref Rüya, Kuruluş Osman, Sahipsizler, Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet…, Lohusa, Survivor, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması izleyici karşısına çıktı. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler 26 Mart Çarşamba AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırmaya başladı. Peki Hangi yapım zirveye adını yazdırdı? İşte, 26 Mart 2025 dünün reyting sonuçları tablosu...