Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Dünün reyting sonuçları 26 Mart 2025: Eşref Rüya, Kuruluş Osman, Sahipsizler, Leyla... AB ve Total sıralaması ile reytinglerde hangi yapım zirveye yerleşti?

        Reyting sonuçları 26 Mart 2025: AB ve Total reyting sıralaması ile hangi yapım zirveye yerleşti?

        Dünün reyting sonuçları ile 26 Mart Çarşamba günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Kanal D'de Eşref Rüya, ATV'de Kuruluş Osman, Star TV'de Sahipsizler, Now TV'de Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet... dizileri ile TV8'de Survivor yarışmasının yeni bölümleri yayınlandı. TRT 1'de Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması yer alırken, Show TV'de Lohusa filmi filmseverlerle buluştu. Peki, hangi yapım zirveye yerleşti? İşte, 26 Mart 2025 dünün AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2025 - 07:53 Güncelleme: 27.03.2025 - 11:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyicilerle buluşuyor. Dün akşam Eşref Rüya, Kuruluş Osman, Sahipsizler, Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet…, Lohusa, Survivor, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması izleyici karşısına çıktı. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler 26 Mart Çarşamba AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırmaya başladı. Peki Hangi yapım zirveye adını yazdırdı? İşte, 26 Mart 2025 dünün reyting sonuçları tablosu...

        • 2

          26 MART 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

          26 Mart 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şöyle;

        • 3

          26 MART 2025 ÇARŞAMBA REYTİNG SIRALAMASI

          1 Sahipsizler STAR TV

          2 Kuruluş Osman ATV

          3 Esra Erol'da ATV

          4 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

          5 Sahipsizler (Özet) STAR TV

          6 Leyla Hayat... Aşk... Adalet... NOW

          7 Eşref Rüya KANAL D

          8 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

          9 Survivor TV8

          10 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Kadir Gecesi ATV

        • 4

          26 MART 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

          1 Eşref Rüya KANAL D

          2 Leyla Hayat... Aşk... Adalet... NOW

          3 Kuruluş Osman ATV

          4 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

          5 Sahipsizler STAR TV

          6 Esra Erol'da ATV

          7 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

          8 Eşref Rüya (TKR) KANAL D

          9 Survivor TV8

          10 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar ATV

        • 5
        Ramazan Bayramı tatili kaç gün?
        Ramazan Bayramı tatili kaç gün?
        TİGEM 306 geçici işçi alımı yapacak!
        TİGEM 306 geçici işçi alımı yapacak!
        Bayram ikramiyesi farkları ne zaman yatacak?
        Bayram ikramiyesi farkları ne zaman yatacak?
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yerlikaya'dan protesto gösterileriyle ilgili açıklama!
        Yerlikaya'dan protesto gösterileriyle ilgili açıklama!
        Uludağ'da kapatılan otelde yangın: 2 ölü
        Uludağ'da kapatılan otelde yangın: 2 ölü
        ABD'de 'Rümeysa Öztürk' protestosu
        ABD'de 'Rümeysa Öztürk' protestosu
        Osimhen için arayış sürüyor
        Osimhen için arayış sürüyor
        Rekabet Kurumu’ndan Apple'a soruşturma
        Rekabet Kurumu’ndan Apple'a soruşturma
        Kasiyerleri kelepçeleyip paraları çaldı!
        Kasiyerleri kelepçeleyip paraları çaldı!
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        ABD'li bakan El Salvador'daki hapishaneyi ziyaret etti
        ABD'li bakan El Salvador'daki hapishaneyi ziyaret etti
        Soyguncuları kaçıran çığlık!
        Soyguncuları kaçıran çığlık!
        Vahşetin ardından kahvaltıya gitmiş!
        Vahşetin ardından kahvaltıya gitmiş!
        300 milyon dolarlık hortumlama
        300 milyon dolarlık hortumlama
        Aracıyla gidiyordu... 'Kanlı' infaz!
        Aracıyla gidiyordu... 'Kanlı' infaz!
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram tatilini 9 güne çıkardık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram tatilini 9 güne çıkardık
        Orhan Veli'nin mezarını temizledi
        Orhan Veli'nin mezarını temizledi
        MEB'den özel okulların yemek, kıyafet, kırtasiye ödemelerine yakın takip
        MEB'den özel okulların yemek, kıyafet, kırtasiye ödemelerine yakın takip
        "Güzelliğim yüzünden cezalandırıldım"
        "Güzelliğim yüzünden cezalandırıldım"
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı
        Arife günü çalışan işçinin ücreti
        Arife günü çalışan işçinin ücreti
        Habertürk Anasayfa