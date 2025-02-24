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        Haberler Bilgi Magazin Dünün reyting sonuçları 23 Şubat 2025: Deha, Teşkilat, Kardelenler, Çok Güzel Hareketler 2... İşte Total ve AB sıralaması ile reytinglerde birinci olan yapım

        Reyting sonuçları 23 Şubat 2025: İşte dünün reyting sonuçları ile Total ve AB birincisi olan yapım

        Dün gündüz kuşağında birçok program izleyicisiyle buluştu. Akşam kuşağında ise birbirinden güzel yapımlar ekranlara geldi. Show TV'de Deha, TRT 1'de Teşkilat, ATV'de Kardelenler, Star TV'de Çok Güzel Hareketler 2, TV8'de Survivor yapımlarının yeni bölümleri yayınlandı. Kanal D'de Piyasa ve Now TV'de Kızıl Goncalar dizileri tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Peki, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte 23 Şubat 2025 Reyting sonuçları birincisi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2025 - 07:41 Güncelleme: 24.02.2025 - 10:06
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        • 1

          23 Şubat Pazar akşamı Show TV'de Deha, TRT 1’de Teşkilat, ATV’de Kardelenler, Star TV’de Çok Güzel Hareketler 2, TV8’de Survivor yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Kanal D’de Piyasa ve Now TV’de Kızıl Goncalar dizileri tekrar bölümüyle ekrana geldi. İzledikleri yapımların Total, AB sıralamasını öğrenmek isteyenler ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 23 Şubat 2025 Reyting sonuçları sıralaması…

        • 2

          23 ŞUBAT 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Pazar günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

          23 Şubat 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şöyle;

        • 3

          23 ŞUBAT 2025 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI

          1 Teşkilat TRT 1

          2 Survivor TV8

          3 Deha SHOW TV

          4 Teşkilat (Özet) TRT 1

          5 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu NOW

          6 Kardelenler ATV

          7 Çok Güzel Hareketler 2 STAR TV

          8 Çok Güzel Hareketler 2 Özet STAR TV

          9 Ana Haber TRT 1

          10 Kanal D Ana Haber KANAL D

        • 4

          23 ŞUBAT 2025 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          1 Teşkilat TRT 1

          2 Survivor TV8

          3 Kardelenler ATV

          4 Teşkilat (Özet) TRT 1

          5 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu NOW

          6 Deha SHOW TV

          7 Kanal D Ana Haber KANAL D

          8 Show Ana Haber SHOW TV

          9 Kardelenler (Özet) ATV

          10 Çok Güzel Hareketler 2 STAR TV

        • 5
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