17 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ekrana gelen yapımların Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama belli oluyor. Dizi severler tarafından merakla araştırılan 17 Mart reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.