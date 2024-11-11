Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 10 Kasım Pazar akşamı Deha, Teşkilat, Kirli Sepeti, Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef Türkiye, Turnike ve Çok Güzel Hareketler 2 yapımları ekranlara geldi. Seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralaması için arama motorlarına yöneldi. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 10 Kasım 2024 Pazar reyting birincisi…