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Dün istifa eden Yeşim Meltem Şişli bugün ifade verdi

İSMEK çalışanlarına hakaret ettiği iddiasıyla son günlerde gündemden düşmeyen ve hakkında soruşturma başlatılan İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifade verdi. Şişli, dün belediyedeki görevinden istifa etmişti

11.02.2020 - 12:04 | Güncelleme:
yeşim meltem şişli ifade verdi
Serdar Kulaksız

İSMEK çalışanlarına hakaret ettiği iddia edilen ve hakkında soruşturma başlatılan İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifade verdi.

Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız'ın haberine göre, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na saat 10.00'da gelen Yeşim Meltem Şişli'nin, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekili Ömer Faruk Yıldırım tarafından ifadesi alındı.

İFADESİ BİR SAAT SÜRDÜ

İfade işlemi yaklaşık bir saat sürdü. Şişli'nin ifadesinde olayın işten atılan kişilerin yaptığı bir iftira olduğunu söylediği ve hakkındaki suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

"Hakaret ve inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan ifadesi alınan Şişli, daha sonra avukatlarıyla adliyeden ayrıldı. Yeşim Meltem Şişli, İBB Genel Sekreter Yardımcılığı görevinden dün istifa etmişti.

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