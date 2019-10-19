2000’ler Türkiye rock müziğine damga vurmuş, hâlen ülkenin en çok dinlenilen ve sevilen gruplarından Duman’ın ‘Eski Köprünün Altında’, ‘Belki Alışman Lazım’, ‘Konser’, ‘Seni Kendime Sakladım’, ‘En Güzel Günüm Gecem 1999-2006’ albümleri prodüktör Murat Akad ile Universal Müzik Türkiye arasında geçtiğimiz yıl imzalanan lisans anlaşmasıyla ilk olarak dijital platformlar üzerinden dinleyicilere sunulmuştu.

Albüme adını veren ‘Seni Kendime Sakladım’ ve ‘Aman Aman’ gibi unutulmaz parçaları barındıran ‘Seni Kendime Sakladım’, Duman grubunun en deneysel albümü olarak değerlendirebileceği gibi içerinde blues’a yakın ögeler de barındırmaktadır.

‘Seni Kendime Sakladım’ albümünün şarkı listesi:

1. Özgürlüğün Ülkesi

2. Sayın Bayan

3. Yanıbaşımdan

4. Seni Kendime Sakladım

5. Sen Ben

6. Melek

7. En Güzel Günüm Gecem

8. Yürekten

9. Aman Aman

10. Sadece Koklayacaktım

11. Rüyanda Görsen İnanma

12. Geçmiş Olsun