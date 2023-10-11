DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR?

Dul ve yetim aylığı, emekli maaş zammının ardından arttı. Yeni zamla birlikte yüzde 25 hisseye göre en düşük aylık 2 bin lirayı geçerken, yüzde 75 hisseye göre en yüksek dul ve yetim aylığı 23 bin 308 lira oldu. Ölüm aylığından vefat eden sigortalının eşi, çocukları ve bazı şartlara göre de anne ve babası yararlanabiliyor. Vefat eden sigortalının dul eşine yüzde 50 oranında aylık bağlanırken, sigortalının çocuğu yoksa ve eşine kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ya da aylık bağlanmamışsa yüzde 75’i oranında ölüm aylığı bağlanıyor.