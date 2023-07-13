Düğüne katılan smokinli bir lamanın görüntüleri viral oldu
Güzel bir düğün organize eden genç çiftin akıllarına ilginç bir fikir geldi. Çift, herkesi şaşırtmak için bir lama kiraladı. J isimli lama, düğüne son derece şık bir smokinle katıldı ve ortaya viral olan kareler çıktı.
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23 Haziran'da dünyaevine giren Tara ve Adam, geleneksel bir düğünden ziyade farklı bir konsept denemek istedi.
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Düğünlerin sağdıç ve nedimeleri genelde en yakın arkadaşlardan seçilir ancak çift ilginç bir seçim yaptı.
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Düğüne sağdıç olarak bir insan yerine bir lama katıldı. J ismindeki lama, düğün için oldukça şık da giyinmişti.
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J, bir smokin ve elinde tuttuğu pembe bir gül ile misafirleri karşıladı.
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Düğün, J sayesinde daha eğlenceli geçmekle kalmadı aynı zamanda fotoğraflar viral oldu.
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J ve yeni evlenen çifti buluşturan ise bir lama çiftliği oldu. Çiftlikte birçok lama bulunuyor ve büyük, küçük herkes lamaları ziyaret edebiliyor.
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Fotoğraflar Facebook'tan alınmıştır.