        Haberler Gündem 3. Sayfa Düğündeki dehşet drone kamerasında! | Son dakika haberleri

        Düğündeki dehşet drone kamerasında!

        Trabzon'da bir düğünü kana bulayan 2 kişinin neden olduğu dehşet anları drone kamerasına yansıdı. Olayda, seken kurşunların isabet ettiği 1 kişi hayatını kaybetmiş ve 2 kişi de yaralanmıştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2025 - 15:27 Güncelleme: 22.08.2025 - 15:27
        Trabzon'un Çaykara ilçesinde düğün öncesi gelin alma merasiminde tabancalarla rastgele açılan ateş sonucu mermilerin isabet ettiği Fuat Han (43) hayatını kaybetti, Betül T. (16) ve Zişan S. (31) yaralandı. Düğün iptal edilirken, olayla ilgili 1'i polis, 2 kişi gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre olay akşam saatlerinde ilçeye bağlı Taşkıran Mahallesi'nde meydana geldi. Düğün öncesi gelin alma sırasında bazı kişiler tabancalarla rastgele ateş açtı.

        Bu sırada mermilerden biri Erzurum'dan ilçeye gelen damadın akrabası Fuat Han, Betül T. ve Zişan S.'ye isabet etti. Vurulan 3 kişi kanlar içerisinde kalırken, ihbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan yaralılardan Fuat Han, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Tedavi altına alınan yaralılarda Zişan S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralının ise durumun iyi olduğu belirtildi.

        DÜĞÜN İPTAL EDİLDİ

        Yaşanan olay nedeniyle düğün iptal edilirken, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede boş kovan toplayıp inceleme başlattı. Yapılan araştırma sonucu polis memuru Y.E.B. (28) ile akrabası M.B.'nin (47) ateş açtığı belirlendi. 2 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

        DEHŞET DRONE KAMERASINDA

        İHA'nın haberine göre de dehşet dolu anlar düğünü kayda alındığı drone kamerasına yansıdı. Olay sonrası Y.E.B.'nin çığlıklar üzerine panik içinde hızla koştuğu gözlendi.

