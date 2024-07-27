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        Haberler Gündem Güvenlik Düğünde PKK/KCK propagandasına 6 gözaltı | SON DAKİKA HABERLERİ

        Düğünde PKK/KCK propagandasına 6 gözaltı!

        Siirt'in Kurtalan ilçesindeki bir düğünde çekilen ve sosyal medyada paylaşılan, PKK/KCK terör örgütü propagandası içeren şarkıyla halay çekenlerin yer aldığı videoda bulunan 6 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 08:22 Güncelleme: 27.07.2024 - 08:24
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        Düğünde PKK/KCK propagandasına 6 gözaltı!
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        Siirt Valiliği, Kurtalan ilçesindeki bir düğünde çekilen ve soysal medyada paylaşılan, PKK/KCK terör örgütü propagandası içeren şarkıyla halay çekenlerin olduğu videoda bulunan 6 şüphelinin, Siirt ve Batman’daki adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındığını duyurdu.

        "İKİ KENTTE 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI"

        DHA'da yer alan habere göre Valilikten yapılan açıklamada, şöyle denildi: “25.07.2024 tarihinde X sosyal medya platformunda, Kurtalan ilçesinde bir düğün salonunda çekilen bir görüntüde PKK/KCK terör örgütü propagandası içeren söylemlerin paylaşıldığı tespit edilmiştir. Siirt Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, video kaydındaki kişilerin kimlik tespitleri yapılmış ve 26.07.2024 günü Siirt ve Batman illerinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

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        "HUKUKİ SÜREÇ DEVAM ETMEKTE"

        Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli süreç devam etmektedir. Halkımızın huzur ve güvenliği için terör örgütlerine karşı mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir.”

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        #Siirt
        #Batman
        #Son dakika haberler
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