Düğünde gelin ve damada takı yerine koyun hediye etti
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Kayhan ve Rabia Ayvacı'ya damadın arkadaşı takı yerine koyun hediye etti.
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Devrek ilçesinde, hayvancılıkla uğraşan Kayhan ve Rabia Ayvacı, dünyaevine girdi.
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Düğün töreninde, damadın bir arkadaşı salona kucağında koyunla girdi.
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Koyunu, çiftin önündeki masaya bırakan damadın arkadaşının, Rabia-Kayhan Ayvacı'yı tebrik ettiği anlar, izleyenleri de gülümsetti.
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Hediyeye şaşıran Ayvacı çifti, bir süre koyunu sevdi.
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Düğüne katılanların da şaşırdıkları hediyeye dair anlar, çevredekilerin cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.
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