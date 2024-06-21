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        Haberler Gündem Güncel Düğünde gelin ve damada takı yerine koyun hediye etti | Son dakika haberleri

        Düğünde gelin ve damada takı yerine koyun hediye etti

        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Kayhan ve Rabia Ayvacı'ya damadın arkadaşı takı yerine koyun hediye etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 14:37 Güncelleme: 21.06.2024 - 14:37
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          Devrek ilçesinde, hayvancılıkla uğraşan Kayhan ve Rabia Ayvacı, dünyaevine girdi.

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          Düğün töreninde, damadın bir arkadaşı salona kucağında koyunla girdi.

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          Koyunu, çiftin önündeki masaya bırakan damadın arkadaşının, Rabia-Kayhan Ayvacı'yı tebrik ettiği anlar, izleyenleri de gülümsetti.

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          Hediyeye şaşıran Ayvacı çifti, bir süre koyunu sevdi.

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          Düğüne katılanların da şaşırdıkları hediyeye dair anlar, çevredekilerin cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

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