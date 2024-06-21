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        Haberler Gündem Güncel Roma dönemine ait kaya mezarlar delik deşik edildi: "Köstebek yuvası gibi olmuş" | Son dakika haberleri

        Roma dönemine ait kaya mezarlar delik deşik edildi: "Köstebek yuvası gibi olmuş"

        Burdur'un merkeze bağlı Günalan köyü sınırlarından Askeriye köyüne kadar uzanan Serençay Kanyonu ve Teke Sarayı olarak bilinen bölgede defineciler, Roma dönemine ait kaya mezarlara zarar verdi. Köstebek yuvası gibi delik deşik edilen oyma mezarlar için koruma çağrısı yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 10:59 Güncelleme: 21.06.2024 - 11:15
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          Burdur kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Günalan köyü sınırlarındaki doğa harikası Serençay Kanyonu'nun iki kıyı kenarının en yükseğe ulaştığı bölümünde kalker kütleyi oyarak yapılmış dini amaçlı mekanlar ve ölenlerin gömüldüğü oyma mezarlara verilen tahribat, doğa gezginlerince görüntülendi.

        • 2

          Özgür Rotalar Dağcılık ve Doğa Sporları (ÖRDOS) grubu üyelerinin önceki günlerde bölgeye yaptığı doğa yürüyüşünde, milattan sonra 4 ila 6'ncı yüzyıl arasında tarihlenen dini amaçlı mekanlar ve oyma mezar yapılarına ciddi ölçüde zarar verildiği, çok sayıda parçalanma ve çeşitli yazı ve şekillerle de kirletildiği belirlendi.

        • 3

          Geç Roma veya Erken Hristiyanlık devirlerine ait olduğu belirtilen eserlere verilen tahribata dikkat çeken ÖRDOS grubu kurucularından Metin Atasayar, doğa yürüyüş grubu olarak Serençay Kanyonu ve Teke Sarayı olarak adlandırılan ve çok fazla tanınmayan bölgeye doğa yürüyüşü yaptıklarını söyledi. 

        • 4

          "MUHTEŞEM BİR KÜLTÜR DEĞERİ"

          Çok sayıda kaya mezarı ve mağaralar bulunan kanyonda kayaçların jeolojik yapısının çok ilginç olduğunu anlatan Atasayar, "Binlerce yıl önce Romalılar döneminde yapılmış. 2018 yılında da aynı bölgede yürüyüşe gitmiştik. Bu seferki gidişimizde mağara ve kaya mezarları biraz daha inceleme fırsatımız oldu. Muhteşem bir yer ama korunması gerekiyor. Koruma altına alınarak, kontrollü bir şekilde turizme açılması gereken muhteşem bir kültür değeri. Maalesef giden birçok kişinin bıraktığı çöplerle orayı kirlettiğini gördük. Duvarlara kalp işareti ve yazı yazanlar olmuş. Kısmen zarar verilmiş. Neyse ki eserler çok ayak altında olmadığı için fazla zarar verilememiş" diye konuştu.

        • 5

          DEFİNECİLER ZARAR VERMİŞ

          Tarihi kaya mezarları ve dini mekanlardan oluşan mağaralara verilen zararları görüntüleyen ÖRDOS grubu üyelerinden Veli İşleyen, "İnşallah koruma altına alınması için bir faydamız olur. Çünkü çok güzel bir tarihi yer, ama ne bir fotokapan, ne bir bekçi var. Defineciler zarar vermiş, köstebek yuvası gibi olmuş. Yetkililer harekete geçmeli" diye konuştu. 

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